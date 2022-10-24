HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kudret narı nasıl tüketilir? Zeytinyağlı kudret narı mide için nasıl kullanılır?

Kudret narı nasıl tüketilir? Zeytinyağlı kudret narı mide için nasıl kullanılır?

23.10.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kudret narı, son zamanlarda öğünlerimizde yer alan ve tüketimi gittikçe yaygınlaşan bir besindir. Kabakgillerden olan kudret narı tropik iklim bölgelerinde yetişir. Gıda ve ilaç olarak tüketilebilen kudret narının son dönemlerde birçok faydası ortaya çıkmıştır. Hint ve Asya mutfağında sıklıkla tercih edilen kudret narı, son dönemlerde ülkemizde de oldukça popüler olmaya başlamıştır. Peki, kudret narı nasıl tüketilir?

Kudret narı nasıl tüketilir? Zeytinyağlı kudret narı mide için nasıl kullanılır?

Kudret narı son dönemde ülkemizde yaygınlaşan bir besindir. Uzmanların da önerdiği kudret narı, sindirim sistemi, mide problemleri, bağırsak sorunu gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Kudret narı C vitamini açısından zengin bir besin olduğundan bağışıklık sistemi için de olumlu etkilerde bulunur. Kudret narı taze hâldeyken meyve gibi tüketilir. Kış mevsiminde ise tohumları kurutulup macun şeklinde tüketilebilir. Kudret narı içeriğinde antioksidan bulunduğu için insan vücuduna birçok faydası bulunur. Yanık tedavisinde de kudret narından faydalanılır. Kan şekerini dengeleyip karaciğeri temizlediği bilinen kudret narı nasıl kullanılır?

Kudret narı nasıl tüketilir?

Kudret narı farklı şekillerde tüketilebilir. Bireyin tercihine göre kudret narı tüketimi değişebilir. Kudret narı farklı çeşitlerde kullanılabilir. Kudret narını zeytinyağı ya da bal ekleyerek tüketebileceğiniz gibi taze meyve şeklinde de tüketebilirsiniz. Taze meyve şeklinde tüketimde ezerek içine bal karıştırılıp tüketilebilir. Bunun yanında kudret narı macunu yapılabilir. Çekirdeği çıkarılan kudret narını bir kavanozda su ve bal ile yaklaşık bir ay kadar bekletilerek tüketilebilir. Kudret narı kullanımı şu şekildedir:

  • Taze meyve şeklinde tüketim: Kudret narı taze meyve şeklinde tüketilebilir. Kudret narını taze tüketmek istediğimizde çatalla ezerek püre hâline getirmek gerekir. Püre olan kudret narını içine bal ekleyerek tüketilebilir.
  • Zeytinyağı ile kudret narının tüketimi: Kudret narının çekirdekleri çıkartılır ve cam bir kavanoza konur. Kavanozun içerisine zeytinyağı konulur, karıştırılıp ağzı kapatılır. Yapılan bu karışımı her gün bir tatlı kaşığı tüketilmesi yeterli olacaktır.
  • Kudret narının macun olarak tüketimi: Kudret narının çekirdekleri çıkarılır. Kalan çekirdeksiz kısımlar ufak parçalara ayrılarak kavanoza alınır. Kavanoza bal eklenir ve yaklaşık bir ay kadar bekletilir. Bekleme süresi sonunda karışım açılarak her sabah bir tatlı kaşığı tüketilebilir. Karışımda kudret narının çekirdeklerinin olmaması önemlidir.

Kudret narı çekirdeği nasıl yenir?

Genel kanı olarak kudret narı çekirdeklerinin zehirli olduğu bilinir ve tüketilmesi önerilmez. Ancak kudret narının çekirdeği de doğru oranda tüketildiğinde yararlıdır. Kudret narının çekirdeklerini çıkartıp ezerek bal eklenir. Bu karışım bir ay boyunca bekletildikten sonra macun olarak tüketilebilir. Önemli olan nokta bu karışımın çok fazla tüketilmemesi ve çekirdeklerin fazla yutulmamasıdır. Kudret narı çekirdeğinin fazla tüketimi toksin etkilere sebebiyet verebilir.

İlginizi Çekebilir

Tarçın nasıl tüketilir?

Tarçın nasıl tüketilir?

Bağışıklığı güçlendirmek için karadut özü

Bağışıklığı güçlendirmek için karadut özü

 Solunum yolu hastalıklarına şifa çam kozalağı reçeli

Solunum yolu hastalıklarına şifa çam kozalağı reçeli

Süper besin keten tohumunun faydaları

Süper besin keten tohumunun faydaları

 Ödem attıran kiraz sapı çayı tarifi

Ödem attıran kiraz sapı çayı tarifi

Zeytinyağlı kudret narının faydaları

Kudret narının tüketim çeşitlerinden biri olan zeytinyağı ile tüketimi vücuda çeşitli faydalar sağlamaktadır. Zeytinyağlı kudret narının faydaları şu şekildedir:

  • Mide problemlerini önler ve midede bakteri ile kötü hücrelerin oluşmasını engeller.
  • Karaciğer için olumlu etkiler sağlar, antibiyotik etkisi vardır.
  • Cilt yaralarına iyi geldiği bilinir. Yara iyileştirici özelliği vardır.
  • Sindirim sistemi ve bağırsaklar için olumlu etkisi vardır.
  • Kan şekerini düzenler, diyabet hastaları tüketebilir.
  • Antioksidan içeriği ile hücre yenilenmesine katkıda bulunur.
  • Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.
  • Varis oluşumunu önlemeye yardımcıdır.
  • Guatr rahatsızlığının etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Zeytinyağlı kudret narı mide için nasıl kullanılır?

Kudret narı içerik olarak çok güçlüdür ve insan vücuduna birçok fayda sağlar. Kudret narının içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde mide asidinin yükselmesin önleyerek mideye koruma sağlar. Zeytinyağı eklenerek oluşturulan karışım tüketildiğinde mide sorunlarına iyi geldiği bilinir. Kudret narının zeytinyağı eklenerek oluşturulan karışımı sabah ve akşam bir tatlı kaşığı şeklinde tüketilmelidir. 40 gün civarında düzenli tüketildiğinde mide problemlerine olumlu etkisi olduğu görülür.

Zeytinyağlı kudret narı nasıl muhafaza edilir?

Zeytinyağlı kudret narını hazırladıktan sonra muhafaza etmek için yapılması gereken belli kurallar vardır. Hazırlanan zeytinyağlı kudret narı iyi bir şekilde muhafaza etmek gerekir. Hazırlanan zeytinyağlı kudret narı kavanozu ağzı kapalı bir şekilde kuru ve karanlık, yani güneş almayan bir ortamda muhafaza etmemiz gerekir. Zeytinyağı ya da bal ekleyerek oluşturduğumuz kudret narı karışımı donabileceği için buzdolabında muhafaza edilmez. Bu sebeple saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Zeytinyağlı kudret narını serin ve kuru bir mutfak dolabının içinde muhafaza edebilirsiniz.

Kudret narı kan sulandırır mı?

Kudret narının kan sulandırıcı bir etkisi bulunur. Bu sebeple regl döneminde ya da hamilelik gibi durumlarda ve ya kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerde kudret narı tüketimi önerilmemektedir. Kalp ve damar hastalıklarına olumlu etkisi olduğu bilinen kudret narını bir dikkatli tüketmek gerekir. Kudret narı çok fazla yararının yanında doz aşımında ve ya bilinçsiz tüketiminde vücuda olumsuz etkide bulunabilecek bir besindir. Her doğal besinde olduğu gibi kudret narı da dikkatli tüketilmesi gereken doğal besinlerden birisidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir?
Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit olduCinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu
İki çocuk annesi kadının feci sonu! Başından vurulmuş halde...İki çocuk annesi kadının feci sonu! Başından vurulmuş halde...
Anahtar Kelimeler:
kudret narı kudret narı faydaları zeytinyağlı kudret narı nasıl yapılır kudret narı çekirdeği nasıl yenir kudret narı çekirdeği kudret narı macunu nasıl yapılır kudret narı çekirdeği yenirmi kudret narı nasıl yapılır kudret narı zeytinyağlı nasıl yapılır kudret narı balla nasıl yapılır kudret narı balla nasıl hazırlanır kudret narı nasıl yapılır nasıl hazırlanır kudret narı ballı nasıl yapılır ballı kudret narı nasıl hazırlanır zeytinyağı kudret narı faydaları

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Peş peşe istifaların ardından AK Partili milletvekilinden gündem yaratacak açıklama!

Peş peşe istifaların ardından AK Partili milletvekilinden gündem yaratacak açıklama!

Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

Yanlışlıkla gelen 10 bin lirayı iade etti, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla gelen 10 bin lirayı iade etti, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan rica etti, Yıldırım'ın ameliyatını Özkan yaptı!

Erdoğan rica etti, Yıldırım'ın ameliyatını Özkan yaptı!

Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!

Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.