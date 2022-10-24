Kudret narı nasıl tüketilir? Zeytinyağlı kudret narı mide için nasıl kullanılır?

Kudret narı son dönemde ülkemizde yaygınlaşan bir besindir. Uzmanların da önerdiği kudret narı, sindirim sistemi, mide problemleri, bağırsak sorunu gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Kudret narı C vitamini açısından zengin bir besin olduğundan bağışıklık sistemi için de olumlu etkilerde bulunur. Kudret narı taze hâldeyken meyve gibi tüketilir. Kış mevsiminde ise tohumları kurutulup macun şeklinde tüketilebilir. Kudret narı içeriğinde antioksidan bulunduğu için insan vücuduna birçok faydası bulunur. Yanık tedavisinde de kudret narından faydalanılır. Kan şekerini dengeleyip karaciğeri temizlediği bilinen kudret narı nasıl kullanılır?

Kudret narı nasıl tüketilir?

Kudret narı farklı şekillerde tüketilebilir. Bireyin tercihine göre kudret narı tüketimi değişebilir. Kudret narı farklı çeşitlerde kullanılabilir. Kudret narını zeytinyağı ya da bal ekleyerek tüketebileceğiniz gibi taze meyve şeklinde de tüketebilirsiniz. Taze meyve şeklinde tüketimde ezerek içine bal karıştırılıp tüketilebilir. Bunun yanında kudret narı macunu yapılabilir. Çekirdeği çıkarılan kudret narını bir kavanozda su ve bal ile yaklaşık bir ay kadar bekletilerek tüketilebilir. Kudret narı kullanımı şu şekildedir:

Taze meyve şeklinde tüketim: Kudret narı taze meyve şeklinde tüketilebilir. Kudret narını taze tüketmek istediğimizde çatalla ezerek püre hâline getirmek gerekir. Püre olan kudret narını içine bal ekleyerek tüketilebilir.

Zeytinyağı ile kudret narının tüketimi: Kudret narının çekirdekleri çıkartılır ve cam bir kavanoza konur. Kavanozun içerisine zeytinyağı konulur, karıştırılıp ağzı kapatılır. Yapılan bu karışımı her gün bir tatlı kaşığı tüketilmesi yeterli olacaktır.

Kudret narının macun olarak tüketimi: Kudret narının çekirdekleri çıkarılır. Kalan çekirdeksiz kısımlar ufak parçalara ayrılarak kavanoza alınır. Kavanoza bal eklenir ve yaklaşık bir ay kadar bekletilir. Bekleme süresi sonunda karışım açılarak her sabah bir tatlı kaşığı tüketilebilir. Karışımda kudret narının çekirdeklerinin olmaması önemlidir.

Genel kanı olarak kudret narı çekirdeklerinin zehirli olduğu bilinir ve tüketilmesi önerilmez. Ancak kudret narının çekirdeği de doğru oranda tüketildiğinde yararlıdır. Kudret narının çekirdeklerini çıkartıp ezerek bal eklenir. Bu karışım bir ay boyunca bekletildikten sonra macun olarak tüketilebilir. Önemli olan nokta bu karışımın çok fazla tüketilmemesi ve çekirdeklerin fazla yutulmamasıdır. Kudret narı çekirdeğinin fazla tüketimi toksin etkilere sebebiyet verebilir.

Zeytinyağlı kudret narının faydaları

Kudret narının tüketim çeşitlerinden biri olan zeytinyağı ile tüketimi vücuda çeşitli faydalar sağlamaktadır. Zeytinyağlı kudret narının faydaları şu şekildedir:

Mide problemlerini önler ve midede bakteri ile kötü hücrelerin oluşmasını engeller.

Karaciğer için olumlu etkiler sağlar, antibiyotik etkisi vardır.

Cilt yaralarına iyi geldiği bilinir. Yara iyileştirici özelliği vardır.

Sindirim sistemi ve bağırsaklar için olumlu etkisi vardır.

Kan şekerini düzenler, diyabet hastaları tüketebilir.

Antioksidan içeriği ile hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Varis oluşumunu önlemeye yardımcıdır.

Guatr rahatsızlığının etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Zeytinyağlı kudret narı mide için nasıl kullanılır?

Kudret narı içerik olarak çok güçlüdür ve insan vücuduna birçok fayda sağlar. Kudret narının içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde mide asidinin yükselmesin önleyerek mideye koruma sağlar. Zeytinyağı eklenerek oluşturulan karışım tüketildiğinde mide sorunlarına iyi geldiği bilinir. Kudret narının zeytinyağı eklenerek oluşturulan karışımı sabah ve akşam bir tatlı kaşığı şeklinde tüketilmelidir. 40 gün civarında düzenli tüketildiğinde mide problemlerine olumlu etkisi olduğu görülür.

Zeytinyağlı kudret narı nasıl muhafaza edilir?

Zeytinyağlı kudret narını hazırladıktan sonra muhafaza etmek için yapılması gereken belli kurallar vardır. Hazırlanan zeytinyağlı kudret narı iyi bir şekilde muhafaza etmek gerekir. Hazırlanan zeytinyağlı kudret narı kavanozu ağzı kapalı bir şekilde kuru ve karanlık, yani güneş almayan bir ortamda muhafaza etmemiz gerekir. Zeytinyağı ya da bal ekleyerek oluşturduğumuz kudret narı karışımı donabileceği için buzdolabında muhafaza edilmez. Bu sebeple saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Zeytinyağlı kudret narını serin ve kuru bir mutfak dolabının içinde muhafaza edebilirsiniz.

Kudret narı kan sulandırır mı?

Kudret narının kan sulandırıcı bir etkisi bulunur. Bu sebeple regl döneminde ya da hamilelik gibi durumlarda ve ya kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerde kudret narı tüketimi önerilmemektedir. Kalp ve damar hastalıklarına olumlu etkisi olduğu bilinen kudret narını bir dikkatli tüketmek gerekir. Kudret narı çok fazla yararının yanında doz aşımında ve ya bilinçsiz tüketiminde vücuda olumsuz etkide bulunabilecek bir besindir. Her doğal besinde olduğu gibi kudret narı da dikkatli tüketilmesi gereken doğal besinlerden birisidir.



