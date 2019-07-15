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Kudüs'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Aykut Renda: "Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki Filistin, terör örgütünün zemin bulabildiği bir yer değil ancak birçok ülkelerde FETÖ faaliyetlerini sürdürme gayreti içerisinde. Biz de bu örgüte karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız"

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde yapılan törene, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Aykut Renda, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, Türkiye Maarif Vakfı Filistin Koordinatörü Mehmet Targal'ın yanı sıra Türkiye'nin Filistin'deki temsilciliklerinde görevli çalışanlar katıldı.

Anma töreni, şehitler için saygı duruşuyla başladı, İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Renda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 3 yıl önce gerçekleştirdiği darbe girişiminin Türkiye tarihindeki en büyük terör saldırısı olduğunu belirtti.

FETÖ mensubu hainlerin Türk askerinin üniformasını kullanarak, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere devletin kurumlarının yanı sıra sivil halkın üzerine bombalar yağdırdığını hatırlatan Renda, "Tüm bunlara rağmen halkımızın demokrasiye sahip çıkma iradesi karşısında tutunamadılar ve halkımız bu tehdidi bertaraf etmeyi başardı." dedi.

- "FETÖ Filistin'de zemin bulamadı"

Türkiye'nin FETÖ'ye karşı mücadelesinin hem ülke içinde hem uluslararası alanda devam ettiğini vurgulayan Renda, şunları söyledi:

"Ülke içinde yaşama imkanının kalmadığını gören terör örgütü yurt dışındaki faaliyetleriyle ayakta kalmaya çalışıyor. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki Filistin, terör örgütünün zemin bulabildiği bir yer değil ancak birçok ülkede FETÖ faaliyetlerini sürdürme gayreti içerisinde. Biz de bu örgüte karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız."

Renda'nın konuşmasının ardından anma törenine katılanlar, Anadolu Ajansının 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ndeki sergi, 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Filistin Türkiye

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