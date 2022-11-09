HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuduz nedir, nasıl bulaşır? Köpeklerin saldırısı sonucu kuduz olan Mustafa Erçetin hayatını kaybetti

Kuduz nedir, nasıl bulaşır? Köpeklerin saldırısı sonucu kuduz olan Mustafa Erçetin hayatını kaybetti

09.11.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuduz hastalığı, köpeklerin saldırısı sonucu kuduz olan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan ve kuduz teşhisi konuşan 2 çocuktan biri olan ve Ankara’da tedavi altında bulunan 10 yaşındaki çocuğun ölümü yakınlarını yasa boğdu. Peki, kuduz nedir? Kuduz nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Kuduz nedir, nasıl bulaşır? Köpeklerin saldırısı sonucu kuduz olan Mustafa Erçetin hayatını kaybetti

Kuduz hastalığı son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in yaşamını yitirmesinin ardından kuduz hastalığı belirtileri ve "Kuduz olan bir insan kaç günde ölür?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

SA

KUDUZ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuduz hastalığı evcil ve vahşi hayvanlarda görülür.

Zoonoz viral bir hastalık olan kuduz bulaştığı takdirde insanların da merkezi sinir sistemini etkilemektedir.

KUDUZ OLAN BİR İNSAN KAÇ GÜNDE ÖLÜR?

Hastalığın belirtileri ortaya çıktığında kuduz hemen hemen her zaman, hem hayvanlar hem insanlar için ölümcüldür.

iStock-1222256422

KUDUZ BELİRTİLERİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Kuduz, temas ile semptomların başlaması arasında geçen süre ısırılan bölgenin beyine uzaklığıyla doğru orantılıdır. Örneğin ayaktan travma alan birisinde semptomların meydana gelmesi 1-2 ay alabilirken, baş-boyun bölge ısırıklarında bu süre birkaç günde semptomlar başlayabilir. Isırılmanın hemen sonrasında yara temizliği, bol sabunlu su ile yaranın yıkanması, aşı ve koruyucu İmmünglobulin uygulanması ile hastalık oluşma ihtimali yok denecek kadar azdır. Ancak kuduz olan bir vaka ile temas sonrasında (tırmalanma, ısırılma) yukarıda bahsedilen koruyucu işlemlerin uygulanmaması neticesinde ölüm neredeyse kaçınılmazdır.

iStock-883803300

TEMASTA BULUNAN KİŞİLER NE YAPMALI?

Kuduz riskli temas kuduz aşısı olup olmadığı kanıtlanamayan yabani veya evcil bir hayvan tarafından ısırılma ve tırmalanmaya maruz kalma olarak özetlenebilir. Kuduz riskli temasa maruz kalan birey öncelikle yarasını 5-10 dakika bol su ve sabunla yıkamalıdır. Bu işlem yara içindeki varsa virüsün temizlenmesini en azından miktarını azaltmasını sağlayacaktır. Kuduz riskli temaslı hastanın ideal olarak en kısa zamanda yara bakımı, kuduz ve tetanoz profilaksilerinin uygulanması için sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Bu süre ne kadar kısa olur ise uygulanacak tedavilerin etkinliği o kadar başarılı olur.

SOKAK KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN MUSTAFA ERÇETİN HAYATINI KAYBETTİ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (12) ve Mustafa Erçetin (10) yaralanmıştı. Ankara’ya sevk edilen çocuklardan Mustafa Erçetin'e kuduz teşhisi konulmuştu. Sağlık durumu kötüye giden çocuktan acı haber geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'15 kişinin kaybolduğu' iddia edilmişti! Mersin'deki 'gizemli ev' yine Türkiye'nin gündeminde'15 kişinin kaybolduğu' iddia edilmişti! Mersin'deki 'gizemli ev' yine Türkiye'nin gündeminde
Mısır’da büyük keşif! Kleopatra'nın kayıp mezarına giden tünel bulunduMısır’da büyük keşif! Kleopatra'nın kayıp mezarına giden tünel bulundu
Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış! "Savaşa hazırlanıyoruz"Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış! "Savaşa hazırlanıyoruz"
Anahtar Kelimeler:
kuduz Bitlis son dakika bitlis adilcevaz

En Çok Okunan Haberler

ÖTV ve yeniden değerleme oranında indirim hazırlığı

ÖTV ve yeniden değerleme oranında indirim hazırlığı

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, hem üzüldü hem de sevindi!

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, hem üzüldü hem de sevindi!

8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti! Kahreden detay ortaya çıktı

8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti! Kahreden detay ortaya çıktı

Akşener'den olay olacak teklif! Bu iddia doğruysa her şey değişir

Akşener'den olay olacak teklif! Bu iddia doğruysa her şey değişir

"Yüksek ihtimalle çocuk ölecek" dedi, sözleri tepki çekti!

"Yüksek ihtimalle çocuk ölecek" dedi, sözleri tepki çekti!

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

İlginizi Çekebilir

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Mont, spor ayakkabı, saat, bot ve dahası... Hepsi indirimde! Şimdi almanın tam zamanı

Mont, spor ayakkabı, saat, bot ve dahası... Hepsi indirimde! Şimdi almanın tam zamanı

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.