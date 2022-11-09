Kuduz nedir, nasıl bulaşır? Köpeklerin saldırısı sonucu kuduz olan Mustafa Erçetin hayatını kaybetti

Kuduz hastalığı son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in yaşamını yitirmesinin ardından kuduz hastalığı belirtileri ve "Kuduz olan bir insan kaç günde ölür?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

KUDUZ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuduz hastalığı evcil ve vahşi hayvanlarda görülür.

Zoonoz viral bir hastalık olan kuduz bulaştığı takdirde insanların da merkezi sinir sistemini etkilemektedir.

KUDUZ OLAN BİR İNSAN KAÇ GÜNDE ÖLÜR?

Hastalığın belirtileri ortaya çıktığında kuduz hemen hemen her zaman, hem hayvanlar hem insanlar için ölümcüldür.

KUDUZ BELİRTİLERİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Kuduz, temas ile semptomların başlaması arasında geçen süre ısırılan bölgenin beyine uzaklığıyla doğru orantılıdır. Örneğin ayaktan travma alan birisinde semptomların meydana gelmesi 1-2 ay alabilirken, baş-boyun bölge ısırıklarında bu süre birkaç günde semptomlar başlayabilir. Isırılmanın hemen sonrasında yara temizliği, bol sabunlu su ile yaranın yıkanması, aşı ve koruyucu İmmünglobulin uygulanması ile hastalık oluşma ihtimali yok denecek kadar azdır. Ancak kuduz olan bir vaka ile temas sonrasında (tırmalanma, ısırılma) yukarıda bahsedilen koruyucu işlemlerin uygulanmaması neticesinde ölüm neredeyse kaçınılmazdır.

TEMASTA BULUNAN KİŞİLER NE YAPMALI?

Kuduz riskli temas kuduz aşısı olup olmadığı kanıtlanamayan yabani veya evcil bir hayvan tarafından ısırılma ve tırmalanmaya maruz kalma olarak özetlenebilir. Kuduz riskli temasa maruz kalan birey öncelikle yarasını 5-10 dakika bol su ve sabunla yıkamalıdır. Bu işlem yara içindeki varsa virüsün temizlenmesini en azından miktarını azaltmasını sağlayacaktır. Kuduz riskli temaslı hastanın ideal olarak en kısa zamanda yara bakımı, kuduz ve tetanoz profilaksilerinin uygulanması için sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Bu süre ne kadar kısa olur ise uygulanacak tedavilerin etkinliği o kadar başarılı olur.

SOKAK KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN MUSTAFA ERÇETİN HAYATINI KAYBETTİ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (12) ve Mustafa Erçetin (10) yaralanmıştı. Ankara’ya sevk edilen çocuklardan Mustafa Erçetin'e kuduz teşhisi konulmuştu. Sağlık durumu kötüye giden çocuktan acı haber geldi.

