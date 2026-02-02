KADIN

Küf oluşumunu engelliyor! Evi soğutmadan havalandırmanın yolu

İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde havalar hissedilir derece soğudu. Hastalıklardan korunmak için bulunduğumuz ortamın sık sık havalandırılması tavsiye ediliyor ancak birçok kişi ev soğumasın diye pencereleri açmaktan çekiniyor. Uzmanlara göre, düzenli havalandırma hem sağlık hem de evin yapısı için oldukça önemli. İşte evi soğutmadan havalandırmanın ve evde küf oluşumunu önlemenin yolları...

Uzmanlar yaz kış fark etmeksizin evi havalandırın diyor. Kışın hava soğuk, evler sıcak ancak pencereler kapalı. Evin içindeki hava da ağır. Haliyle hastalıklar kaçınılmaz oluyor... Uzmanların evi doğru havalandırabilmek için önerileri var.

İKİ AYRI CEHPEYİ KULLANIN

Evi havalandırdığım zaman ev ısınmaz diye endişe etmeye gerek yok. İki ayrı cepheden aynı anda pencere açmak yeterli. Böylece ev hızı havalanıyor, daha az soğuyor. Evi havalandırmak küf oluşumunu önlüyor. Evi havalandırmak için en doğru saatler gündüz saatleri.

GÜNEŞLİ HAVALARDA 10, RÜZGARLI HAVALARDA 3-5 DAKİKA

Güneşli havalarda 10 dakika, rüzgarlı havalardaysa 3-5 dakika evi havalandırmak yeterli. Uzmanlar, mutfakta koku ve duman emici cihazları alerjisi olanların da hava temizleyici kullanmasını tavsiye ediyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz konu hakkında Kanal D Ana Haber'e konuştu.

Evde birikmiş olan partiküllerin dışarıya atılması için evi havalandırmanın önemine vurgu yapan İliaz, "Hem daha çok oksijen almamız açısından önemli hem de evde birikmiş olan partiküllerin dışarıya atılması için önerilen bir şey. Havasız ev, kronik hastalığı olan kişilerde astım koah alevlenmelerine neden olabilir. Solunum yolu enfeksiyonlarını sıklaştırabilir." dedi.

