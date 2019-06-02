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'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 02:22 | Son Güncelleme

Adana'da oğlu ile yürüyüş yapan 53 yaşındaki Yunus Alkan, yanından küfrederek yürüyen kişileri uyardı. Alkan, aralarındaki tartışma kavgaya dönüşünce uyardığı kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oğlu Yusuf Alkan (23) ile yürüyüşe çıkan Yunus Alkan, yanlarından geçen şahısların küfrettiklerini duydu. Alkan, küfrederek yanından geçen şahısları uyardı. Daha sonra uyardığı kişilerle Alkan arasında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, baba Yunus Alkan ile oğlu Yusuf Alkan'a tabancayla ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gözünden vurularak ağır yaralanan Alkan, hemen özel bir hastaneye kaldırıldı. Alkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Yunus Alkan, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Alkan'ın acı haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Yusuf Alkan'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, Alkan'ın acı haberini alan yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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