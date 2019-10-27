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Kuğulu Milli Parkı sonbahar görüntüsüyle büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Milli Parkı, sonbaharda sunduğu manzarayla göz kamaştırıyor - Parkı ziyaret eden Ahmet Güven: - "Burada sonbahar o kadar güzel ki insanların ihtiyarlamaya başladığında yaprak dökmesi gibi, burada da sararan yapraklar dökülüyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor"

ABDULLAH COŞKUN - Konya'nın doğal güzelliklerinden, turistlerin ilgi odağı Kuğulu Milli Parkı, sonbaharda sunduğu muhteşem manzarasıyla dikkati çekiyor.

Küpe Dağı eteklerindeki park, sonbahar tonlarıyla izlemeye doyulmayan bir görüntü oluşturuyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerden biri olan park, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği mekana gelen fotoğraf tutkunları, yağlı boya tablolarını aratmayan manzarayı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Parkı gezmeye gelen Ahmet Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra burada çok vakit geçirdiğini belirterek, "Hemen hemen her gün buraya gelirim. Seydişehir'in en güzel yerlerinden bir tanesi. Dinlenmek, mangal yapmak için oldukça elverişli. Ailenizle vakit geçirebileceğiniz bir yer ve her şey düşünülmüş. Burada sonbahar o kadar güzel ki insanların ihtiyarlamaya başladığında yaprak dökmesi gibi, burada da sararan yapraklar dökülüyor ve muhteşem manzara ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Muhammed Kubilay ise milli parkın sonbaharda çok daha güzel renklere büründüğünü belirterek herkesi burayı gezmeye davet etti.

- Havuzunda kuğu, kaz ve ördekler de var

Seydişehir'in güneyinde bulunan park, dağların yamaçlarından, düdenlerden, su kanallarından akıp gelen berrak, coşkulu suların toplandığı havuzunda kuğu, kaz ve ördekleri de barındırıyor.

Bin 213 metre yükseklikteki parkın yüz ölçümü 2 bin 219 metrekare.

Konya'ya 94 kilometre uzaklıktaki park, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı durumunda.

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Anahtar Kelimeler:
Kuğulu Park Seydişehir sonbahar

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