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  4. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alındı

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alındı

30.06.2024 08:01
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CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alındı

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

İKİ BELEDİYE PERSONELİ TUTUKLANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı.

Dönmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Belediye başkanı Kula
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