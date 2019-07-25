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Kula'da otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada, 2'si ağır, 12 kişi yaralandı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada, 2'si ağır, 12 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Kula'nın kırsal Eroğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Kula'dan Eşme yönüne giden Hüseyin Ali Karataş (46) yönetimindeki 45 AAJ 494 plakalı otomobil, tarlasına girmek için sağa dönüş yapan Üzeyir Baştürk (54) yönetimindeki arkasında sepet takılı 64 AU 466 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör, yol kenarına savruldu. Kazada, traktör sürücüsü Üzeyir Baştürk ile çamurlukta ve arkadaki sepette yolculuk yaptıkları belirlenen Buse Baştürk (18), Fadime Baştürk (15), Ulviye Baştürk (49), otomobil sürücüsü Hüseyin Ali Karataş, yanındaki Aslıhan Akkaş (21), Hülya Hanım Avcı (45), Filiz Hancıoğlu (30), Teslime Tuna (34), Songül Çakal (30), Günnaz Gökgedik (33) ve Aysun Akkaş (22) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Ulviye Baştürk ve Filiz Hancıoğlu buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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