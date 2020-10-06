Kulağa garip gelecek ama gerçek! İlk giyen kadın değilmiş...

İç çamaşırına karşı tutumun zaman içinde nasıl değiştiğini araştırdık.
1914'ten önce sütyenler korseye benziyordu. Modaya uygun elbiseler hızla değişiyordu ama iç çamaşırı değişmiyordu ancak Mary Phelps Jacob, halka açılmadan birkaç saat önce bir sütyen icat etti. Sırtı açık yarı şeffaf elbisesiyle korse giyemediği için 2 ince mendil alıp birbirine dikti. Sütyen mükemmel bir uyumdu. Daha sonra, buluşun patentini aldı ve hatta üretimine başladı, ancak patenti satmak zorunda kaldı çünkü kocası onun işe girmesini istemiyordu. Warner Brothers Korse Şirketi patenti 1.500 dolara satın aldı ve onunla en az 15 milyon dolar kazandı.
Orta Çağ'dan önce insanlar ya çıplak ya da bütün gün giydikleri kıyafetlerle uyurlardı. İnce kumaşlardan yapılan gecelikler ancak zenginler tarafından karşılanabilirdi. Ve erkekler de kadınlar gibi bunları giyerdi. Gecelikler 19. yüzyılın sonuna kadar popülerdi. Sonra insanlar pijama giymeye başladı.
1977'de Hinda Miller, Lisa Lindahl ve Polly Palmer Smith, spor için elastik bir destekleyici sütyen olan Jogbra'nın patentini aldı. mevcut sütyenlerin ihtiyaç duydukları rahatlığı sağlayamadığını anladılar. Böylece ilk sporcu sutyenini erkek iç çamaşırından sadece birkaç saat içinde yaptılar.
1950'lerde-1960'larda mükemmel vücudun şartı büyük göğüslü ve ince belli olmaktı. Vücutları böyle görünmeyen kadınlar farklı numaralar kullanmak zorunda kalıyordu. Sutyenlerini çorap ya da pamukla doldururlardı. Daha sonra Amerikan şirketi Frederick’s of Hollywood'un sahibi push-up sütyen satmaya başladı.
Şişirilebilir sütyenler de icat edildi. Kadınların istedikleri bedeni yaratmalarına izin verdiler. Bir kamışla şişirmeniz gereken özel cihazlar vardı. 1950'lerin şişirilebilir sütyenleri çok moda idi. Ancak çoğu zaman, kadınlar aniden sütyenlerinin en kötü anda söndüğünü fark ederlerdi. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu halka açıkken başınıza gelebilecek en iyi şey değildi.
Meksikalı 18 yaşındaki bir öğrenci olan Julian Rios Cantu, meme kanserinin teşhisine yardımcı olmak için bir sütyen icat etti. Bilim adamı, kanseri yenmeyi başaran annesinden ilham aldı. Sütyen EVA olarak adlandırılır ve göğüslerin sıcaklığını izleyen ve şekil ve ağırlık değişimini tahmin eden 200 sensöre sahiptir. Toplanan tüm veriler, onları analiz eden özel bir uygulamaya yüklenir. Geliştiricilere göre güvenilir sonuçlar alabilmek için cihazı haftada 1-1,5 saat takmanız gerekiyor. Şu anda hala bir prototip ve henüz satılmıyor.
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