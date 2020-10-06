Kulağa garip gelecek ama gerçek! İlk giyen kadın değilmiş...

İç çamaşırına karşı tutumun zaman içinde nasıl değiştiğini araştırdık.

MODERN SÜTYEN BİR GECEDE YAPILDI

1914'ten önce sütyenler korseye benziyordu. Modaya uygun elbiseler hızla değişiyordu ama iç çamaşırı değişmiyordu ancak Mary Phelps Jacob, halka açılmadan birkaç saat önce bir sütyen icat etti. Sırtı açık yarı şeffaf elbisesiyle korse giyemediği için 2 ince mendil alıp birbirine dikti. Sütyen mükemmel bir uyumdu. Daha sonra, buluşun patentini aldı ve hatta üretimine başladı, ancak patenti satmak zorunda kaldı çünkü kocası onun işe girmesini istemiyordu. Warner Brothers Korse Şirketi patenti 1.500 dolara satın aldı ve onunla en az 15 milyon dolar kazandı.

İLK GECELİKLER KADINLAR DEĞİL SOYLULAR TARAFINDAN GİYİLDİ

Orta Çağ'dan önce insanlar ya çıplak ya da bütün gün giydikleri kıyafetlerle uyurlardı. İnce kumaşlardan yapılan gecelikler ancak zenginler tarafından karşılanabilirdi. Ve erkekler de kadınlar gibi bunları giyerdi. Gecelikler 19. yüzyılın sonuna kadar popülerdi. Sonra insanlar pijama giymeye başladı.

İLK SPORCU SÜTYENİ ERKEK İÇ ÇAMAŞIRINDAN YAPILMIŞTIR

1977'de Hinda Miller, Lisa Lindahl ve Polly Palmer Smith, spor için elastik bir destekleyici sütyen olan Jogbra'nın patentini aldı. mevcut sütyenlerin ihtiyaç duydukları rahatlığı sağlayamadığını anladılar. Böylece ilk sporcu sutyenini erkek iç çamaşırından sadece birkaç saat içinde yaptılar.