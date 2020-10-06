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Kulağa garip gelecek ama gerçek! İlk giyen kadın değilmiş...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İç çamaşırı, modern insanlar için gardırobun çok normal bir parçasıdır. Mükemmel şekilleri, kumaşları ve uyumu seçmek için zaman harcıyoruz ve ardından bunları giyerken rahatlık, nefes alabilirlik ve esneme gibi şeyler için değerlendiriyoruz. Ama her zaman böyle olmadı bazı iç çamaşırları eskiden çok rahatsız ediciydi. Ve insanlar bu giyim temelini kendilerine uyarlamak için hayal güçlerini kullanmak zorunda kalacaklardı. Peki nasıl, gelin görelim...

Kulağa garip gelecek ama gerçek! İlk giyen kadın değilmiş...

İç çamaşırına karşı tutumun zaman içinde nasıl değiştiğini araştırdık.

MODERN SÜTYEN BİR GECEDE YAPILDI

1914'ten önce sütyenler korseye benziyordu. Modaya uygun elbiseler hızla değişiyordu ama iç çamaşırı değişmiyordu ancak Mary Phelps Jacob, halka açılmadan birkaç saat önce bir sütyen icat etti. Sırtı açık yarı şeffaf elbisesiyle korse giyemediği için 2 ince mendil alıp birbirine dikti. Sütyen mükemmel bir uyumdu. Daha sonra, buluşun patentini aldı ve hatta üretimine başladı, ancak patenti satmak zorunda kaldı çünkü kocası onun işe girmesini istemiyordu. Warner Brothers Korse Şirketi patenti 1.500 dolara satın aldı ve onunla en az 15 milyon dolar kazandı.

İLK GECELİKLER KADINLAR DEĞİL SOYLULAR TARAFINDAN GİYİLDİ

Orta Çağ'dan önce insanlar ya çıplak ya da bütün gün giydikleri kıyafetlerle uyurlardı. İnce kumaşlardan yapılan gecelikler ancak zenginler tarafından karşılanabilirdi. Ve erkekler de kadınlar gibi bunları giyerdi. Gecelikler 19. yüzyılın sonuna kadar popülerdi. Sonra insanlar pijama giymeye başladı.

İLK SPORCU SÜTYENİ ERKEK İÇ ÇAMAŞIRINDAN YAPILMIŞTIR

1977'de Hinda Miller, Lisa Lindahl ve Polly Palmer Smith, spor için elastik bir destekleyici sütyen olan Jogbra'nın patentini aldı. mevcut sütyenlerin ihtiyaç duydukları rahatlığı sağlayamadığını anladılar. Böylece ilk sporcu sutyenini erkek iç çamaşırından sadece birkaç saat içinde yaptılar.

ŞİŞİRİLEBİLİR SÜTYEN YAPILDI

1950'lerde-1960'larda mükemmel vücudun şartı büyük göğüslü ve ince belli olmaktı. Vücutları böyle görünmeyen kadınlar farklı numaralar kullanmak zorunda kalıyordu. Sutyenlerini çorap ya da pamukla doldururlardı. Daha sonra Amerikan şirketi Frederick’s of Hollywood'un sahibi push-up sütyen satmaya başladı.

Şişirilebilir sütyenler de icat edildi. Kadınların istedikleri bedeni yaratmalarına izin verdiler. Bir kamışla şişirmeniz gereken özel cihazlar vardı. 1950'lerin şişirilebilir sütyenleri çok moda idi. Ancak çoğu zaman, kadınlar aniden sütyenlerinin en kötü anda söndüğünü fark ederlerdi. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu halka açıkken başınıza gelebilecek en iyi şey değildi.

MEME KANSERİNİ ERKEN TEŞHİS EDEN SÜTYEN

Meksikalı 18 yaşındaki bir öğrenci olan Julian Rios Cantu, meme kanserinin teşhisine yardımcı olmak için bir sütyen icat etti. Bilim adamı, kanseri yenmeyi başaran annesinden ilham aldı. Sütyen EVA olarak adlandırılır ve göğüslerin sıcaklığını izleyen ve şekil ve ağırlık değişimini tahmin eden 200 sensöre sahiptir. Toplanan tüm veriler, onları analiz eden özel bir uygulamaya yüklenir. Geliştiricilere göre güvenilir sonuçlar alabilmek için cihazı haftada 1-1,5 saat takmanız gerekiyor. Şu anda hala bir prototip ve henüz satılmıyor.

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