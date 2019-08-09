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Kulağına giren kelebek hastanede çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

Antalya'da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin, kulağına girdiği anlaşılan kelebek çıkarıldı - İşçi Ahmet Gök: - "Çok şaşkınım. Kulağımdan canlı kelebek çıktığını söylediğim kişiler bana inanmıyor. Eşim bile yaşananlara inanmadı"

Antalya'da bir kişinin baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, kulağından çıkarılan kelebek şaşırttı.

Döşemealtı ilçesindeki evinin bahçesinde ağaç budayan Ahmet Gök (38), sağ kulağında ağrı hissetti.

Önce arı soktuğunu tahmin eden Gök, baş ağrısının artması üzerine ilçedeki özel hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında canlı bir kelebek olduğu görüldü. Kelebek, hastanenin başhekimi ve genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Ali Zahmakıran tarafından canlı olarak çıkartıldı.

Kulağından kelebeğin çıktığını gören Gök ve yanındakiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kelebeğin kulağına ne zaman girdiğini bilmediğini anlatan Gök, "Çok şaşkınım. Kulağımdan canlı kelebek çıktığını söylediğim kişiler bana inanmıyor. Eşim bile yaşananlara inanmadı." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Zahmakıran ise kelebeğin kulağa herhangi bir zarar vermediğini, işlemin ardından hastane bahçesinde özgürlüğüne kavuşturduklarını ifade etti.

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Ahmet Gök Antalya Döşemealtı kelebek Kulak

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