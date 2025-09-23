KADIN

Kulağından canlı yengeç çıktı! Annesi sosyal medya fenomeni: Oğlunun tatili kabusa dönüştü! Görenler inanamadı…

Sedef Karatay

Meksika’da sahil tatili, küçük Pedro için unutulmaz bir kabusa dönüştü. Plajdan döndükten sonra kulağında kıpırdayan bir şeyler hissettiğini söyleyen çocuk, annesi tarafından sağlık merkezine götürüldü. Doktorların muayenesinde ortaya çıkan gerçek ise herkesi şoke etti: Pedro’nun kulağında canlı bir yengeç bulunuyordu. Detaylar haberimizde…

Meksika’da sahil tatili sonrası küçük Pedro’nun kulağında kıpırdayan bir şeyler hissettiğini söylemesi, annesini alarma geçirdi. Sağlık merkezine götürülen çocuğun kulağından canlı bir yengeç çıktı.

KULAĞINDA HAREKET HİSSETTİ

Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Kitzia Mitre, oğlu Pedro’nun sahilden döndükten sonra kulağında bir şeylerin hareket ettiğini söylemesiyle panikledi. Yerel sağlık merkezinde yapılan muayenede, Pedro’nun kulak kanalında küçük bir yengeç olduğu ortaya çıktı.

ÇOCUK KAYIT ALTINA ALINMASINI İSTEDİ

Daily Mail’in haberine göre, cesur Pedro, yengecin kulağından çıkarılma anlarının kaydedilmesini istedi. Videoda, annesinin elini sımsıkı tutan küçük çocuğun korkuyla “Kör mü olacağım?” diye sorduğu, annesinin ise onu sakinleştirdiği anlar yer aldı.

YENGEÇ HALA CANLIYDI!

Doktorlar tarafından çıkarılan yengeç, inanılmaz bir şekilde hala canlıydı ve muayene yatağında yürümeye başladı. Kitzia Mitre, sosyal medya paylaşımında, “Bir keresinde kulağıma hamam böceği girdi, hareket ettiğini hissediyorsunuz, çok acı verici ve rahatsız edici” dedi.

VİRAL VİDEO, BENZER HİKAYELERİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, kendi vücutlarına giren canlılarla ilgili deneyimlerini paylaştı. Bir kullanıcı, “Kulağıma hamam böceği girmişti, hareketini hissetmek çok acı vericiydi” yorumunu yaptı.

BENZER OLAYLAR DÜNYADA DA YAŞANDI

Bu tür olaylar daha önce de farklı ülkelerde görüldü. 2014’te Avustralya’da Hendrik Helmer, kulağına giren hamam böceği nedeniyle büyük acı çekti. 2013’te Arkansas’ta Grant Botti, kulağında 10 cm’lik bir kırkayak buldu ve kendi çıkardı. Çin’de ise bir kadın, kulağında yaşayan bir örümcek ve kabuğuyla hastaneye başvurdu.

