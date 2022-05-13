Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı evde doğal tedavi yöntemleri ile geçer mi?

Kulakta meydana gelen ağrının sebebi için genellikle orta kulak ya da dış kulaktaki iltihaplanma ve sıvı birikmesinden söz edilse de bazen ortada belirgin bir sebep dahi olmayabilir. Denizde yüzerken ya da duş alırken kulağa kaçan su sebebiyle ağrı yaşanabileceği gibi, baş bölgesinde ortaya çıkan iltihaplanma gibi ciddi bir problem de kulak ağrısına yol açabilir.

Kulak ağrısından muzdarip olan kişi sağ kulak ağrısı ya da sol kulak ağrısı için spesifik bir araştırmaya girişse de ağrının kaynağı genellikle hangi kulakta meydana geldiğine göre değişkenlik göstermez. Dolayısıyla tedavi yöntemi de ağrının hangi kulakta olduğuna göre şekil almaz.

Kulak Ağrısının Nedenleri

Öncelikle süreklilik gösteren kulak ağrısı için vakit kaybetmeden doktora başvurmakta fayda olduğunu belirtelim. Evde uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcut olsa da ilerlemiş bir enfektif problem, ağrıya sebep olan durumun daha da kötü bir hal almasına sebep olabilir.

Dişlerde meydana gelen bir enfeksiyon ya da boğaz bölgesindeki iltihaplanmasının orta kulak bölgesine tesir etmesi kulak ağrısına yol açar.

Kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek kulak ağrısına sebep olabilir. Uzman görüşü, kulaklıkla müzik dinlenen aletlerde ses seviyesinin %60'tan fazla olmaması gerektiği üzerinedir.

Uyku esnasında çenenin sıkılıp dişlerin gıcırdatılması, çene kemiğinin kulaklara baskı yapması ve neticesinde kulak ağrısı yaşanmasına sebep olur. Bu durumun tespiti için bir uyku merkezine başvurulabilir ve uyku sürecinin gözlenmesi talep edilebilir.

Kulaklarını çekiştiren çocuklar kulak zarını ve orta kulağı zorlayarak ağrının tetiklenmesine yol açarlar. Çocuklarda kulak ağrısına sebep olan bu davranış aynı zamanda kulak kepçesi ve dış kulağa da zarar verebilir.

Kulak ağrısının en belirgin nedeni orta kulak iltihabıdır. Ancak orta kulak iltihabının tespiti için, kulak ağrısı tek başına yeterli bir belirti değildir. Orta kulak iltihabı sebebiyle görülen kulak ağrısının belirtileri arasında düşük seviyede işitme kaybı, genel olarak hasta ya da yorgun hissetmek ve ateş sayılabilir. İltihaplı kulak ağrısı, ağrıya sebep olan faktörlerin en tehlikelisi olarak dikkat çekmektedir. Eğer düzgün bir şekilde tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybına dahi yol açabilir.

sayılabilir. İltihaplı kulak ağrısı, ağrıya sebep olan faktörlerin en tehlikelisi olarak dikkat çekmektedir. Eğer düzgün bir şekilde tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybına dahi yol açabilir. Zona hastalığı da kulak ağrısının nedenleri arasında sayılabilir. Herpes zooster adını taşıyan virüsün neden olduğu, halk arasında zona olarak bilinen viral enfeksiyon dış kulak ve kulak kepçesi bölgesine yerleşerek ağrıya neden olur.

Hava sıcaklığındaki değişikliklere karşı önlen alınmaz ve korunma sağlanmazsa kulakta ağrı yaşanabilir. Özellikle soğuk havalarda daha da belirginleşen bu ağrıların altında genelde enfeksiyona bağlı başka sebepler aranır.

Kulak Ağrısı İçin Doğal Tedaviler

Geçmişten günümüze, birçok sağlık probleminde olduğu gibi kulak ağrısının tedavisi için de doğal yöntemler uygulanmış ve bunların bir kısmından hayli fayda sağlanmıştır. Kulak ağrısına evde tedavi çoğunlukla fayda sağlasa da her zaman için en kesin tedavi usulünün doktor yönlendirmesi neticesinde kaydedilecek ilerleme olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle bu yöntemleri 2 yaşından küçük çocuğunuz üzerinde uygulamayı düşünüyorsanız önceliğiniz mutlaka çocuğunuzun doktoruna danışmak olmalı. Belli yaşında altındaki çocuklarda uygulanan doğal tedavi yöntemleri çocukların fizyolojik yapılarındaki farklılıklar sebebiyle faydadan çok zarar getirebilir.

1. Soğan

Soğan, antiseptik ve antibakteriyel özellikleriyle başarılı bir doğal tedavi aracıdır. Kulak ağrısına soğan kürü, en çok olumlu sonuçların alındığı doğal tedavi yöntemlerinden biridir.

Bir soğanı rendeleyin ve bir çorba kaşığı kadar suyunu çıkaracak şekilde kısık ateşte ısıtın. Elde ettiğiniz bu suyu ağrının şiddetine göre günde 2 ya da 3 defa birkaç damla olacak şekilde kulağınıza damlatın. Damlanın bölgeye nüfuz etmesi ve direkt akıp gitmemesi için bir süre daha yatay pozisyonda yatmayı sürdürün.

2. Sarımsak

Sarımsak, daha çok enfeksiyonları ve bu enfeksiyonların neden olduğu ağrıları geçirmekte kullanılır.

Ezilmiş sarımsağı ılık zeytinyağı ya da susam yağının içinde bekleterek elde ettiğiniz sarımsak yağını birkaç damla ağrıyan kulağınıza damlatın. Sarımsak hem antibiyotik hem de ağrı kesici özelliğe sahiptir ve yapılan bazı araştırmalarda kulak ağrısını medikal ilaçlar kadar etkili biçimde ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir.

3. Zeytinyağı

Zeytinyağının, kulak zarını geçip kulak ağrısını rahatlattığını kanıtlayan herhangi bir bilimsel çalışma olmasa da bu yöntem birçok kişi için evdeki malzemelerle kulak ağrısı için ne yapılır telaşının yanıtı niteliğindedir.

Ilık haldeki birkaç damla zeytinyağı, kulak ağrısını gidermede faydalı olur. Ancak bu yöntemi çocuklar için uygulamadan önce muhakkak doktorunuza başvurun ve zeytinyağının vücut sıcaklığından yüksek olmadığından emin olun.

4. Zencefil

Eşsiz bir doğal ağrı kesici ve son derece güçlü bir antienflamatuvar olan zencefil kulak ağrılarının giderilmesinde kullanılabilecek etkili bir seçenektir.

Rendeleyip ya da sıkarak elde ettiğiniz az miktardaki zencefil suyunu kulağınıza damlatabilirsiniz.

Bir diğer yöntemde de taze rendelenmiş zencefil köküyle iki çorba kaşığı zeytinyağını karıştırın. Yaklaşık 10 dakika boyunca tamamen karışması için bekleyin. Karıştığına emin olduktan sonra karışımdan zencefil tortularını süzün ve ağrıyan kulağınıza birkaç damla damlatın.

5. Hint leylağı

Antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle ön plana çıkan hint leylağı, bu özellikleri sayesinde kulak ağrısı tedavisinde son derece etkilidir.

Meyvenin özünü elde etmek için birkaç yaprağını ezin ve elde ettiğiniz sıvıyı ağrıyan kulağınıza birkaç damla damlatın. Ayrıca bu sıvıyla ıslatacağınız bir parça pamuğu kulağınıza koyun ve birkaç dakika tutup kaldırın. Ağrınızın şiddetine göre bu yöntemi günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

6. Soğuk ya da sıcak su kompresi

İlk bakışta bu yöntemle kulak ağrısı nasıl geçer diye tereddüt edilse de hem yetişkinler hem de çocuklar için herhangi bir tehlike arz etmeyen bu yöntemde buz torbasını ya da sıcak su dolu bir şişeyi ağrıyan kulağınızın üzerine koyup bir süre bekletmek ağrının büyük ölçüde geçmesini sağlar. 10 dakikada bir birini kaldırıp diğerini kulağınızın üzerine koyarak kompres uygulamasını sürdürün. Eğer sıcak soğuk geçişi sizi rahatsız ederse yalnızca sıcak ya da soğuk kompres de yapabilirsiniz.

