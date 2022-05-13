Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı evde doğal tedavi yöntemleri ile geçer mi?

Kulakta meydana gelen ağrının sebebi için genellikle orta kulak ya da dış kulaktaki iltihaplanma ve sıvı birikmesinden söz edilse de bazen ortada belirgin bir sebep dahi olmayabilir. Denizde yüzerken ya da duş alırken kulağa kaçan su sebebiyle ağrı yaşanabileceği gibi, baş bölgesinde ortaya çıkan iltihaplanma gibi ciddi bir problem de kulak ağrısına yol açabilir.
Kulak ağrısından muzdarip olan kişi sağ kulak ağrısı ya da sol kulak ağrısı için spesifik bir araştırmaya girişse de ağrının kaynağı genellikle hangi kulakta meydana geldiğine göre değişkenlik göstermez. Dolayısıyla tedavi yöntemi de ağrının hangi kulakta olduğuna göre şekil almaz.
Öncelikle süreklilik gösteren kulak ağrısı için vakit kaybetmeden doktora başvurmakta fayda olduğunu belirtelim. Evde uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcut olsa da ilerlemiş bir enfektif problem, ağrıya sebep olan durumun daha da kötü bir hal almasına sebep olabilir.
Geçmişten günümüze, birçok sağlık probleminde olduğu gibi kulak ağrısının tedavisi için de doğal yöntemler uygulanmış ve bunların bir kısmından hayli fayda sağlanmıştır. Kulak ağrısına evde tedavi çoğunlukla fayda sağlasa da her zaman için en kesin tedavi usulünün doktor yönlendirmesi neticesinde kaydedilecek ilerleme olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle bu yöntemleri 2 yaşından küçük çocuğunuz üzerinde uygulamayı düşünüyorsanız önceliğiniz mutlaka çocuğunuzun doktoruna danışmak olmalı. Belli yaşında altındaki çocuklarda uygulanan doğal tedavi yöntemleri çocukların fizyolojik yapılarındaki farklılıklar sebebiyle faydadan çok zarar getirebilir.
Soğan, antiseptik ve antibakteriyel özellikleriyle başarılı bir doğal tedavi aracıdır. Kulak ağrısına soğan kürü, en çok olumlu sonuçların alındığı doğal tedavi yöntemlerinden biridir.
Bir soğanı rendeleyin ve bir çorba kaşığı kadar suyunu çıkaracak şekilde kısık ateşte ısıtın. Elde ettiğiniz bu suyu ağrının şiddetine göre günde 2 ya da 3 defa birkaç damla olacak şekilde kulağınıza damlatın. Damlanın bölgeye nüfuz etmesi ve direkt akıp gitmemesi için bir süre daha yatay pozisyonda yatmayı sürdürün.
Sarımsak, daha çok enfeksiyonları ve bu enfeksiyonların neden olduğu ağrıları geçirmekte kullanılır.
Ezilmiş sarımsağı ılık zeytinyağı ya da susam yağının içinde bekleterek elde ettiğiniz sarımsak yağını birkaç damla ağrıyan kulağınıza damlatın. Sarımsak hem antibiyotik hem de ağrı kesici özelliğe sahiptir ve yapılan bazı araştırmalarda kulak ağrısını medikal ilaçlar kadar etkili biçimde ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir.
Zeytinyağının, kulak zarını geçip kulak ağrısını rahatlattığını kanıtlayan herhangi bir bilimsel çalışma olmasa da bu yöntem birçok kişi için evdeki malzemelerle kulak ağrısı için ne yapılır telaşının yanıtı niteliğindedir.
Ilık haldeki birkaç damla zeytinyağı, kulak ağrısını gidermede faydalı olur. Ancak bu yöntemi çocuklar için uygulamadan önce muhakkak doktorunuza başvurun ve zeytinyağının vücut sıcaklığından yüksek olmadığından emin olun.
Eşsiz bir doğal ağrı kesici ve son derece güçlü bir antienflamatuvar olan zencefil kulak ağrılarının giderilmesinde kullanılabilecek etkili bir seçenektir.
Rendeleyip ya da sıkarak elde ettiğiniz az miktardaki zencefil suyunu kulağınıza damlatabilirsiniz.
Bir diğer yöntemde de taze rendelenmiş zencefil köküyle iki çorba kaşığı zeytinyağını karıştırın. Yaklaşık 10 dakika boyunca tamamen karışması için bekleyin. Karıştığına emin olduktan sonra karışımdan zencefil tortularını süzün ve ağrıyan kulağınıza birkaç damla damlatın.
Antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle ön plana çıkan hint leylağı, bu özellikleri sayesinde kulak ağrısı tedavisinde son derece etkilidir.
Meyvenin özünü elde etmek için birkaç yaprağını ezin ve elde ettiğiniz sıvıyı ağrıyan kulağınıza birkaç damla damlatın. Ayrıca bu sıvıyla ıslatacağınız bir parça pamuğu kulağınıza koyun ve birkaç dakika tutup kaldırın. Ağrınızın şiddetine göre bu yöntemi günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.
İlk bakışta bu yöntemle kulak ağrısı nasıl geçer diye tereddüt edilse de hem yetişkinler hem de çocuklar için herhangi bir tehlike arz etmeyen bu yöntemde buz torbasını ya da sıcak su dolu bir şişeyi ağrıyan kulağınızın üzerine koyup bir süre bekletmek ağrının büyük ölçüde geçmesini sağlar. 10 dakikada bir birini kaldırıp diğerini kulağınızın üzerine koyarak kompres uygulamasını sürdürün. Eğer sıcak soğuk geçişi sizi rahatsız ederse yalnızca sıcak ya da soğuk kompres de yapabilirsiniz.
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