Kulak Çınlaması Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Tinnitus ismiyle de bilinen kulak çınlaması, ilerleyen evrelerde hayat kalitesini negatif yönde etkileyen bir problemdir. Genelde uğultu, rüzgar sesi, cızırtı gibi sesler ya da derinden duyulan bir su sesi gibi şikayetlerle ortaya çıkan kulak çınlaması, her on insandan birinde görülebiliyor. Birçok farklı sebep yüzünden ortaya çıkabilen bu durum, genelde ortamda hiç ses yokken daha kolay anlaşılabiliyor. Ansızın gelen ve sayısı azımsanmayacak derecede olan kulak çınlamaları kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Kulak Çınlaması Ne Anlama Gelir? Kulak çınlaması halk arasında birilerinin sizin hakkınızda konuştuğuna dair bir işaret olarak algılansa da tıbbi gerçek oldukça farklıdır. Peki kulak çınlaması neye işarettir? Çınlamalar, kulak bölgenizi etkileyen bazı problemlerle karşı karşıya olduğunuza ve olası büyük problemlere maruz kalmamak için en kısa sürede bir uzmana danışmanız gerektiğine işaret eder. Kulak Çınlaması Neden Olur? 1. İşitme kaybı

Genelde yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bir problem olan işitme kaybının, günümüzde genç insanların başına gelmesi de muhtemel. Görülme sıklığı son zamanlarda artan bu problem, işitme sinirlerindeki hassasiyetin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla ortaya çıkar. Genelde işitme kaybıyla beraber çınlamalar da görülür. Eğer işitme kaybınız varsa duyma konusunda sıkıntılar yaşadığınız için çınlama kulağınızı daha çok etkiler ve seviyesi çok fazla olmayan yüksek seslere karşı bile hassasiyet gösterebilirsiniz. Eğer yüksek sesle müzik dinliyorsanız veya çok ses çıkaran iş makinelerine yakın pozisyonda çalışıyorsanız orta vadede işitme kaybı ve buna bağlı olarak çınlama sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

2. Meniere hastalığı

Meniere, halk arasında "iç kulak tansiyonu" olarak da bilinir. Bu hastalıkta iç kulaktaki sıvı ile bu sıvının oluşturduğu basınç artar ve baş dönmesi, kulakta dolgunluk, çınlama, duyma kaybı gibi çeşitli sorunların ortaya çıkar. Hayat kalitesini kötü yönde etkileyen hastalıklardan biri olan meniere sebebiyle ortaya çıkan bir başka şikayet ise baş dönmesidir. 3. Kulak kemiğindeki değişiklikler

Orta kulak içerisindeki otoskleroz ismi verilen kemik eklemlerinin kireçlenmesi ya da sertleşmesi işitme kayıplarına ve buna bağlı olarak kulak çınlamalarına sebep olur. Genelde kalıtsal bir hastalık olduğu için ailede bu hastalığı yaşayan akrabaları olanların daha dezavantajlı olduklarını söylemek mümkündür. Erken teşhis için aile geçmişinizi araştırabilir ve böyle bir hastalık yaşayan akrabanız olup olmadığına bakabilirsiniz. 4. İç kulaktaki hücrelerin zarar görmesi

Ses dalgalarına göre hareket eden iç kulak içerisindeki ince tüyler beyne ses sinyali göndermek için hareket halinde olurlar. Fakat bu tüylerin zarar görmesi sonucunda beyne sağlıklı ses iletimi yerine rastgele sinyaller gönderilmeye başlanır. Dolayısıyla böyle bir durumda kulağınızda çınlamalar duyabilirsiniz. Son derece rahatsızlık verici durumlara yol açabilen bu problemle karşılaşıldığında olabildiğince hızlı şekilde tedavi yollarına başvurmak gerekir. Eğer durumu göz ardı eder ve bir uzmana görünmezseniz kalıcı duyma kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz.

5. Kulak kiri

Vücudun doğal yollarla ürettiği kulak salgısı kirleri tutar, kulak içinde bakteri oluşumunu ve bakterilerin yayılmasını engelleyerek kulak kanalını dış faktörlerden korumaya yardımcı olur. Eğer kulağınızda doğal yollarla atılamayacak kadar fazla kulak kiri biriktiyse işitme kaybı, kulak zarı tahrişi ve kulak içinde dolgunluk hissi ortaya çıkabilir. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde de kulak çınlaması kaçınılmaz olarak hissedilmeye başlanır. 6. Kulağı etkileyen diğer hastalıklar

Vücudun en hassas organlarından biri olan kulak, birçok enfeksiyondan kolaylıkla etkilenebilir ve kulak sağlığına dikkat edilmediği sürece kulak içerisindeki dengeler kolaylıkla alt üst olabilir. Dolayısıyla kulağı etkileyen her çeşit enfeksiyonun yanı sıra büyük çaptaki alerjik rinit atakları, grip ve soğuk algınlıkları, sinüzit, labirent iltihabı, orta kulak iltihabı, nezle gibi tüm hastalıklar yüzünden kulağınızda çınlama işitebilirsiniz. Grip gibi hastalıklar yüzünden ortaya çıkan çınlamalar genelde kalıcı olmaz fakat yine de bir çınlama sorunuyla karşı karşıya olduğunuzda derhal uzmana giderek en doğru uygulamaya başvurmanız her zaman daha doğru bir iş olacaktır.

7. İlaçların yan etkisi

Bazı ilaçların yan etkisi olarak da kulak çınlaması vakaları ortaya çıkabilir. Eğer herhangi bir ilaç kullanmaya başladıysanız ve bununla birlikte kulak çınlaması şikayetiyle karşılaşıyorsanız ilk olarak ilacın reçetesinden yan etkileri kontrol etmenizde fayda var. Eğer yan etkiler arasında çınlama bulunmuyorsa ve ilaç kullanımıyla eş zamanlı olarak çınlama şikayeti ortaya çıktıysa doktorunuza danışmanızda fayda olacaktır. 8. Yüksek tansiyon

Tansiyonun yükselmesi neticesinde de kulak çınlaması ortaya çıkabilir. Damarlarda oluşan ekstra basınç ve kan akışının sağlıksız bir şekilde işlemeye başlaması neticesinde kulak fonksiyonlarında anormallikler ortaya çıkar ve çınlama görülebilir. 9. Baş ve boyun tümörleri

Baş ve boyun bölgesindeki tümörler kulağa yakın bölgede bulundukları için kulak yapısını etkileyebilir ve kulak çınlamalarına sebep olabilir. 10. Yaralanmalar

Aynı şekilde baş ve boyun bölgelerinde oluşan yaralanmalar ya da diğer sakatlıklar sonucunda kulağın negatif etkilenmesine bağlı olarak çınlamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kulak Çınlaması Nasıl Tedavi Edilir? 1. Kulak kirinin temizlenmesi

Eğer çınlama kulak kirine bağlı olarak ortaya çıkıyorsa bir hastane ya da klinik ortamında ve uzman gözetiminde kulak içindeki kirler temizlenir. Kirlerin temizlenmesiyle beraber çınlama yavaş yavaş kaybolur. 2. TMS tedavisi

Bu tedavi türünde bir manyetik alan oluşturulur ve hem kulak bölgesine hem de beyin hücrelerine bir akım iletilir. Bu sayede kulakta oluşan çınlama sesinin baskılanıp yok edilmesi amaçlanır. Başarı ihtimali hastanın bünyesine göre değişen bu tedavi yöntemi 10 seans halinde uygulanır. 3. Çınlama terapisi

Uzman gözetiminde kulağınızdaki çınlamanın sebebi ya da sebepleri için geniş kapsamlı bir analiz yapılır. Kulak çınlaması şikayetinizi ortadan kaldırmak için uzmanlar sizi bir odaya alır ve bu odada sizi rahatsız etmeyecek seviyede bir gürültü sesi verirler. Dikkatinizi bu sese vermeniz istendikten sonra kulak çınlamasını geri plana atmanız amaçlanır. Terapi sonunda çınlama sesi sizin için bir problem olmaktan çıkar ve işitilemez hale gelir. Terapilerdeki başarı oranı ise %45'tir.