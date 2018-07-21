Kulak Çınlaması Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Tinnitus ismiyle de bilinen kulak çınlaması, ilerleyen evrelerde hayat kalitesini negatif yönde etkileyen bir problemdir. Genelde uğultu, rüzgar sesi, cızırtı gibi sesler ya da derinden duyulan bir su sesi gibi şikayetlerle ortaya çıkan kulak çınlaması, her on insandan birinde görülebiliyor. Birçok farklı sebep yüzünden ortaya çıkabilen bu durum, genelde ortamda hiç ses yokken daha kolay anlaşılabiliyor. Ansızın gelen ve sayısı azımsanmayacak derecede olan kulak çınlamaları kesinlikle göz ardı edilmemelidir.
Kulak çınlaması halk arasında birilerinin sizin hakkınızda konuştuğuna dair bir işaret olarak algılansa da tıbbi gerçek oldukça farklıdır. Peki kulak çınlaması neye işarettir?
Çınlamalar, kulak bölgenizi etkileyen bazı problemlerle karşı karşıya olduğunuza ve olası büyük problemlere maruz kalmamak için en kısa sürede bir uzmana danışmanız gerektiğine işaret eder.
1. İşitme kaybı
Genelde yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bir problem olan işitme kaybının, günümüzde genç insanların başına gelmesi de muhtemel. Görülme sıklığı son zamanlarda artan bu problem, işitme sinirlerindeki hassasiyetin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla ortaya çıkar. Genelde işitme kaybıyla beraber çınlamalar da görülür. Eğer işitme kaybınız varsa duyma konusunda sıkıntılar yaşadığınız için çınlama kulağınızı daha çok etkiler ve seviyesi çok fazla olmayan yüksek seslere karşı bile hassasiyet gösterebilirsiniz. Eğer yüksek sesle müzik dinliyorsanız veya çok ses çıkaran iş makinelerine yakın pozisyonda çalışıyorsanız orta vadede işitme kaybı ve buna bağlı olarak çınlama sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.
2. Meniere hastalığı
Meniere, halk arasında "iç kulak tansiyonu" olarak da bilinir. Bu hastalıkta iç kulaktaki sıvı ile bu sıvının oluşturduğu basınç artar ve baş dönmesi, kulakta dolgunluk, çınlama, duyma kaybı gibi çeşitli sorunların ortaya çıkar. Hayat kalitesini kötü yönde etkileyen hastalıklardan biri olan meniere sebebiyle ortaya çıkan bir başka şikayet ise baş dönmesidir.
3. Kulak kemiğindeki değişiklikler
Orta kulak içerisindeki otoskleroz ismi verilen kemik eklemlerinin kireçlenmesi ya da sertleşmesi işitme kayıplarına ve buna bağlı olarak kulak çınlamalarına sebep olur. Genelde kalıtsal bir hastalık olduğu için ailede bu hastalığı yaşayan akrabaları olanların daha dezavantajlı olduklarını söylemek mümkündür. Erken teşhis için aile geçmişinizi araştırabilir ve böyle bir hastalık yaşayan akrabanız olup olmadığına bakabilirsiniz.
4. İç kulaktaki hücrelerin zarar görmesi
Ses dalgalarına göre hareket eden iç kulak içerisindeki ince tüyler beyne ses sinyali göndermek için hareket halinde olurlar. Fakat bu tüylerin zarar görmesi sonucunda beyne sağlıklı ses iletimi yerine rastgele sinyaller gönderilmeye başlanır. Dolayısıyla böyle bir durumda kulağınızda çınlamalar duyabilirsiniz. Son derece rahatsızlık verici durumlara yol açabilen bu problemle karşılaşıldığında olabildiğince hızlı şekilde tedavi yollarına başvurmak gerekir. Eğer durumu göz ardı eder ve bir uzmana görünmezseniz kalıcı duyma kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz.
5. Kulak kiri
Vücudun doğal yollarla ürettiği kulak salgısı kirleri tutar, kulak içinde bakteri oluşumunu ve bakterilerin yayılmasını engelleyerek kulak kanalını dış faktörlerden korumaya yardımcı olur. Eğer kulağınızda doğal yollarla atılamayacak kadar fazla kulak kiri biriktiyse işitme kaybı, kulak zarı tahrişi ve kulak içinde dolgunluk hissi ortaya çıkabilir. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde de kulak çınlaması kaçınılmaz olarak hissedilmeye başlanır.
6. Kulağı etkileyen diğer hastalıklar
Vücudun en hassas organlarından biri olan kulak, birçok enfeksiyondan kolaylıkla etkilenebilir ve kulak sağlığına dikkat edilmediği sürece kulak içerisindeki dengeler kolaylıkla alt üst olabilir. Dolayısıyla kulağı etkileyen her çeşit enfeksiyonun yanı sıra büyük çaptaki alerjik rinit atakları, grip ve soğuk algınlıkları, sinüzit, labirent iltihabı, orta kulak iltihabı, nezle gibi tüm hastalıklar yüzünden kulağınızda çınlama işitebilirsiniz. Grip gibi hastalıklar yüzünden ortaya çıkan çınlamalar genelde kalıcı olmaz fakat yine de bir çınlama sorunuyla karşı karşıya olduğunuzda derhal uzmana giderek en doğru uygulamaya başvurmanız her zaman daha doğru bir iş olacaktır.
7. İlaçların yan etkisi
Bazı ilaçların yan etkisi olarak da kulak çınlaması vakaları ortaya çıkabilir. Eğer herhangi bir ilaç kullanmaya başladıysanız ve bununla birlikte kulak çınlaması şikayetiyle karşılaşıyorsanız ilk olarak ilacın reçetesinden yan etkileri kontrol etmenizde fayda var. Eğer yan etkiler arasında çınlama bulunmuyorsa ve ilaç kullanımıyla eş zamanlı olarak çınlama şikayeti ortaya çıktıysa doktorunuza danışmanızda fayda olacaktır.
8. Yüksek tansiyon
Tansiyonun yükselmesi neticesinde de kulak çınlaması ortaya çıkabilir. Damarlarda oluşan ekstra basınç ve kan akışının sağlıksız bir şekilde işlemeye başlaması neticesinde kulak fonksiyonlarında anormallikler ortaya çıkar ve çınlama görülebilir.
9. Baş ve boyun tümörleri
Baş ve boyun bölgesindeki tümörler kulağa yakın bölgede bulundukları için kulak yapısını etkileyebilir ve kulak çınlamalarına sebep olabilir.
10. Yaralanmalar
Aynı şekilde baş ve boyun bölgelerinde oluşan yaralanmalar ya da diğer sakatlıklar sonucunda kulağın negatif etkilenmesine bağlı olarak çınlamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
1. Kulak kirinin temizlenmesi
Eğer çınlama kulak kirine bağlı olarak ortaya çıkıyorsa bir hastane ya da klinik ortamında ve uzman gözetiminde kulak içindeki kirler temizlenir. Kirlerin temizlenmesiyle beraber çınlama yavaş yavaş kaybolur.
2. TMS tedavisi
Bu tedavi türünde bir manyetik alan oluşturulur ve hem kulak bölgesine hem de beyin hücrelerine bir akım iletilir. Bu sayede kulakta oluşan çınlama sesinin baskılanıp yok edilmesi amaçlanır. Başarı ihtimali hastanın bünyesine göre değişen bu tedavi yöntemi 10 seans halinde uygulanır.
3. Çınlama terapisi
Uzman gözetiminde kulağınızdaki çınlamanın sebebi ya da sebepleri için geniş kapsamlı bir analiz yapılır. Kulak çınlaması şikayetinizi ortadan kaldırmak için uzmanlar sizi bir odaya alır ve bu odada sizi rahatsız etmeyecek seviyede bir gürültü sesi verirler. Dikkatinizi bu sese vermeniz istendikten sonra kulak çınlamasını geri plana atmanız amaçlanır. Terapi sonunda çınlama sesi sizin için bir problem olmaktan çıkar ve işitilemez hale gelir. Terapilerdeki başarı oranı ise %45'tir.
4. Bitkisel yöntemler
Çınlama tedavisinde bazı bitkisel yöntemler de uygulanır. Bu yöntemleri uygulamadan önce doktorunuzdan izin almanız her zaman daha doğru olacaktır.
Hint yağı: Antiviral, antibakteriyel ve anti-enflamatuar etki göstermesiyle tanınan bu yağ kulağınızdaki hasarlı hücrelerin sağlıklı haline dönmesine yardımcı olur. Çınlamaya sebep olan bakterileri etkisiz hale getirir ve çınlamayı ortadan kaldırır. Hint yağını çınlama olan kulağınıza beş damla damlatın ve emilmesini bekleyin. Daha sonra kulağınıza pamuk tıkayın.
Hardal yağı: Hardal yağını biraz ısıtın ve ılık haldeyken çınlayan kulağınıza birkaç damla damlatın. 5-10 dakika kadar emilmesini bekleyin. Bu işlemi birkaç gün uygulayabilirsiniz.
Ginkgo biloba: Daha çok Çin'de kullanılan bir bitkisel kaynaktır. Bu ağacın özüyle hazırlanan kapsüllerin içeriğindeki ginkgolit maddesi baş dönmesi ve kulak çınlamasına iyi gelir.
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