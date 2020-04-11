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Kulak deldirmeyi düşünüyorsanız dikkat! Aslında hiç sağlıklı değil...

Recep Demircan Recep Demircan
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların yüzyıllardan beri ziynete ve takıya olan düşkünlüğü malum. Kulak kıkırdağını deldirmek bu yüzden son yıllarda oldukça popüler. Kulak kıkırdağını deldirmek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden hijyenik koşullara özen gösterilerek kulaktaki kıkırdak deldirilmeli.

Kulak deldirmeyi düşünüyorsanız dikkat! Aslında hiç sağlıklı değil...

Kulak kıkırdağını deldirip küpe takmak son dönemlerde oldukça popüler bir akım. Kulağı küpelerle süslemek göze hoş görünse de sağlık sorunlarına yol açabilme tehlikesi göz önünde bulundurulmalı. Kıkırdak küpeleri moda olduğu için son zamanlarda sağlık kuruluşlarının yanı sıra kuyumcu ve mücevheratçı gibi pek çok yerde kıkırdak delindiği görülüyor. Ne olursa olsun hiçbir yer bir sağlık kuruluşu kadar steril olamaz. Bu yüzden delme tabancasını kullanabilen herkesin sunduğu bu hizmetten kesinlikle uzak durmalısınız. Kıkırdağınızı deldirmek istiyorsanız sadece biraz daha farklı görünmek uğruna sağlığınızı tehlikeye atmamalı mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

KULAK KIKIRDAĞINI DELDİRİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Görsel 1

Günümüzde kuyumcular, eczaneler ve mücevher satışı yapılan yerler başta olmak üzere pek çok yerde kulak kıkırdağınızı deldirebilirsiniz. Delme tabancasıyla yapılan bu işlem her ne kadar uzmanlık gerektirmiyor gibi görünse de enfeksiyona ve diğer ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğinden alelade bir yerde kesinlikle kulak deldirilmemeli. Kıkırdak delinirken kullanılan aletlerin steril olduğundan emin olunmalı. Eğer pıhtılaşma sorunu, kalp rahatsızlığı, nörolojik hastalıklar ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklarınız varsa kıkırdağınızı deldirmekten uzak durmanız daha doğru bir karar olabilir. Kulak kıkırdağınızı mutlaka bir sağlık kuruluşunda deldirmelisiniz. Aksi halde sadece daha farklı görünmek uğruna AIDS ve sarılık gibi birçok hastalığa yakalanabilirsiniz.

KULAK KIKIRDAĞINI DELDİRMENİN SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Görsel 2

  • Kulak kıkırdağını küpelerle süslemek son zamanlarda kadınlar arasında oldukça popüler olan bir moda akımı olarak karşımıza çıkıyor. Kulak kıkırdağı hassas bir dokuya sahip olduğu için çeşitli sağlık sorunlarının deldirme esnasında ortaya çıkması ne yazık ki çok kolay. Kıkırdak deldirmeye bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan sağlık sorunları ise şöyle;

  • Kulak kıkırdağı delindikten sonra yüksek miktarda kanama olabilir ve bu kanamayı durdurmak zor olabilir. Kıkırdak kulağın etli kısmına göre daha hassas bir dokuya sahip olduğu için kanaması daha fazla olabilir. Bu nedenle de açılan yaradaki iyileşme daha uzun sürebilir.

  • Bu işlem sebebiyle üst kulak enfeksiyonu meydana gelebilir. Enfeksiyonun oluştuğu kıkırdağınızdaki kızarıklık, iltihaplı akıntı ve ağrıdan anlayabilirsiniz. Bu durumu ufak bir enfeksiyon diyerek geçiştirmemelisiniz. Doktor kontrolünde antibiyotik ile tedavi görmeniz gerekebilir ve enfeksiyonun iyileşmesi uzun sürebilir.

  • Kulak kıkırdağınızı deldirdiğiniz için bakteriyel bir enfeksiyona yakalanabilirsiniz. Pseudomonas adı verilen bu rahatsızlık kendisini yüksek ateş ve kıkırdak deformasyonu ile gösteriyor. Hatta bu rahatsızlık yüzünden kabakulağa bile yakalanabilirsiniz. Antibiyotiğe karşı dirençli olan bu hastalıktan kurtulmak için hastaneye yatarak tedavi görmeniz gerekebilir.

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