Kulak deldirmeyi düşünüyorsanız dikkat! Aslında hiç sağlıklı değil...

Kulak kıkırdağını deldirip küpe takmak son dönemlerde oldukça popüler bir akım. Kulağı küpelerle süslemek göze hoş görünse de sağlık sorunlarına yol açabilme tehlikesi göz önünde bulundurulmalı. Kıkırdak küpeleri moda olduğu için son zamanlarda sağlık kuruluşlarının yanı sıra kuyumcu ve mücevheratçı gibi pek çok yerde kıkırdak delindiği görülüyor. Ne olursa olsun hiçbir yer bir sağlık kuruluşu kadar steril olamaz. Bu yüzden delme tabancasını kullanabilen herkesin sunduğu bu hizmetten kesinlikle uzak durmalısınız. Kıkırdağınızı deldirmek istiyorsanız sadece biraz daha farklı görünmek uğruna sağlığınızı tehlikeye atmamalı mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

KULAK KIKIRDAĞINI DELDİRİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?



Günümüzde kuyumcular, eczaneler ve mücevher satışı yapılan yerler başta olmak üzere pek çok yerde kulak kıkırdağınızı deldirebilirsiniz. Delme tabancasıyla yapılan bu işlem her ne kadar uzmanlık gerektirmiyor gibi görünse de enfeksiyona ve diğer ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğinden alelade bir yerde kesinlikle kulak deldirilmemeli. Kıkırdak delinirken kullanılan aletlerin steril olduğundan emin olunmalı. Eğer pıhtılaşma sorunu, kalp rahatsızlığı, nörolojik hastalıklar ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklarınız varsa kıkırdağınızı deldirmekten uzak durmanız daha doğru bir karar olabilir. Kulak kıkırdağınızı mutlaka bir sağlık kuruluşunda deldirmelisiniz. Aksi halde sadece daha farklı görünmek uğruna AIDS ve sarılık gibi birçok hastalığa yakalanabilirsiniz.