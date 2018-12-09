Kulak enfeksiyonu yüz felcine sebep oluyor

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- Soğuk havaların gelmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları da artış göstermeye başladı. Birçok insan soğuğa maruz kalmanın yüz felci için tehlike oluşturduğunu düşünürken, Prof. Dr. Engin Çekin, “Tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları ya da yüze yakın çevredeki enfeksiyonlar yüz felcine sebep oluyor” dedi.

Mimik kaslarının hareket etmemesi veya azalmasının yüz felci olarak tanımlandığını söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Engin Çekin,“Göz kapağında kapanmama, kaş kaldıramama, dudakta hareketsizlik gibi belirtiler yüz felci geçiren hastalarda gözlemlenebiliyor” dedi.

Yüz felcinin de çeşitleri olduğunu söyleyen Çekin, “Periferik tipte olan yüz felcinde, yüzde 50’sinden daha fazlası herhangi bir sebebe dayanmadan, hiçbir ek belirti olmadan hastanın yüzünde orantısızlıkla ortaya çıkıyor. Santral tip yüz felcinde ise hasta inme tablosuyla geliyor. Yoğun bakım ihtiyacı gösterecek şekillerde başvurabiliyor. Bu hastalarla daha çok nöroloji ilgileniyor” diye konuştu.