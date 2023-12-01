HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kulak kaşıntısı neden olur? Kulak kaşıntısına ne iyi gelir?

Kulak kaşıntısı neden olur? Kulak kaşıntısına ne iyi gelir?

30.11.2023 23:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulaklar duyularımızı zenginleştiren önemli bir organ olmanın yanı sıra denge sistemimizin bir parçasıdır. Ancak zaman zaman kulaklarda ortaya çıkan kaşıntılar, rahatsız edici bir durum olabilir ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Kulak sağlığını korumak için hijyenik önlemlere dikkat edilmeli ve kulaklara yabancı cisimlerin sokulmamasına özen gösterilmelidir.

Kulak kaşıntısı neden olur? Kulak kaşıntısına ne iyi gelir?

İçindekiler

  • Kulak kaşıntısı neden olur?
  • Kulak kaşıntısı nasıl geçer?
  • Kulak kaşıntısına ne iyi gelir?
  • Kulak kiri kaşıntı yapar mı?

Kulak kaşıntısı genellikle dış kulak yolunda, kulak kepçesinde veya kulak zarında meydana gelir. En yaygın nedenlerden biri, kulak temizleme çubukları veya diğer nesnelerin kullanılmasıyla oluşan dış kulak yolunun tahrişidir. Temizlik amaçlı kullanılan bu nesneler, kulak içindeki hassas cildi tahriş ederek kaşıntıya neden olabilir ve aynı zamanda kulakta mikropların birikmesine yol açabilir. Bunun yanı sıra, alerjik reaksiyonlar, mantar enfeksiyonları, cilt hastalıkları veya kulak kiri birikimi gibi faktörler de kulak kaşıntısına katkıda bulunabilir. Ayrıca suyun kulak içinde kalması sonucu gelişen yüzme havuzu kulağı da kaşıntıya yol açabilen yaygın bir durumdur.

Kulak kaşıntısı neden olur?

Kulak kaşıntısı birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir ve genellikle altında yatan faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Kulak kaşıntısına yol açabilecek yaygın nedenler:

  • Kulak temizleme çubukları kullanımı kulak içindeki cilde zarar verebilir ve kaşıntıya neden olabilir.
  • Alerjenlere karşı gelişen reaksiyonlar kulak içinde kaşıntıya neden olabilir.
  • Candida veya Aspergillus gibi mantar türleri kulak içinde enfeksiyona yol açarak kaşıntıya neden olabilir.
  • Egzama veya psoriasis gibi cilt hastalıkları kulak içinde kaşıntıya sebep olabilir. Bu durumlar genellikle ciltte kızarıklık, pullanma ve kurulukla birlikte görülür.
  • Normalde koruyucu bir rol oynayan kulak kiri, aşırı biriktiğinde kaşıntıya neden olabilir. Ancak, kulakları temizlemek için kullanılan sert nesnelerin kullanımı kaşıntıyı artırabilir.
  • Kulak içinde su birikmesi, özellikle yüzme sonrasında, yüzme havuzu kulağı adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu durum, nemli ortamda bakteri veya mantarın üremesine neden olabilir.
  • Kulak içindeki cildin tahriş olması sonucu oluşan dermatit veya başka bir iritasyon, kaşıntıya neden olabilir.
  • Kulak zarına zarar veren bir durum, örneğin sert nesnelerin içeri girmesi veya yüksek ses seviyelerine maruz kalma, kaşıntıya neden olabilir.

İlginizi Çekebilir

Kandaki enfeksiyona ne iyi gelir?

Kandaki enfeksiyona ne iyi gelir?

 Pıhtılaşma sorunu olanlar ne yemeli?

Pıhtılaşma sorunu olanlar ne yemeli?

 Kalp ritim bozukluğuna ne iyi gelir?

Kalp ritim bozukluğuna ne iyi gelir?

 Saç dökülmesine iyi gelen yöntemler

Saç dökülmesine iyi gelen yöntemler

 Hıçkırığa ne iyi gelir?

Hıçkırığa ne iyi gelir?

 Horlama bandı işe yarıyor mu?

Horlama bandı işe yarıyor mu?

Aşırı kulak kaşıntısı neden olur?

Aşırı kulak kaşıntısı birçok farklı faktörden kaynaklanabilir ve genellikle altında yatan nedenlerin belirlenmesi için bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi gerekir. Aşırı kulak kaşıntısı alerjiler, mantar enfeksiyonları, egzama gibi cilt problemleri, kulakta kir birikmesi ya da kulağın içine bir şeyin kaçması, kulak zarında hasar ve bazı ilaçlar neden olabilir.

Aşırı kulak kaşıntısı durumunda, bir kulak burun boğaz uzmanı veya dermatolog tarafından detaylı bir muayene yapılmalıdır. Tedavi, altında yatan nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve uzman tavsiyesiyle yönlendirilmelidir. Kendi kendine tedavi veya kulak içine nesneler sokma gibi eylemlerden kaçınılmalıdır, çünkü bu durumlar durumu daha da kötüleştirebilir.

Kulak kaşıntısı nasıl geçer?

Kulak kaşıntısı tedavisi, kaşıntının altında yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Ancak, genel önlemler ve evde uygulanabilecek bazı yöntemler, kulak kaşıntısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kulak içi kaşıntısı için ne yapmak lazım sorusu için kulak kaşıntısını geçirmek için öneriler:

  • Kulak içinde biriken aşırı kir veya kulak kiri kaşıntıya neden olabilir. Ancak kulak içini temizlemek için sert nesneler kullanmaktan kaçınılmalıdır.
  • Uzman bir sağlık profesyoneli tarafından önerilen kulak damlaları, kaşıntıya neden olan mantar enfeksiyonlarını veya alerjik reaksiyonları tedavi edebilir.
  • Sıcak su ile ıslatılmış temiz bir bez veya sıcak su torbası, kaşıntılı bölgeye hafif bir rahatlama sağlayabilir. Ancak, sıcaklık kontrol edilmeli ve kulak içine doğrudan sıcak su uygulamaktan kaçınılmalıdır.
  • Eğer alerjenlere karşı reaksiyon nedeniyle kaşıntı yaşıyorsanız, bu alerjenlerden mümkünse kaçının.
  • Alerjik reaksiyonlar nedeniyle ortaya çıkan kaşıntıya karşı alerji ilaçlar kullanılabilir.
  • Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı veya badem yağı gibi doğal yağlar kulak içindeki cildi nemlendirerek kaşıntıyı azaltabilir. Ancak kulak içine sadece dış kulak yolunda kullanılmalıdır.
  • Kulak içine sert nesneler sokma, kaşıma veya kulak kepçesini sıkıştırma gibi eylemlerden kaçınılmalıdır, çünkü bu durum kaşıntıyı artırabilir ve kulak içine zarar verebilir.

Eğer kulak kaşıntısı şiddetliyse veya uzun süre devam ediyorsa, bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçmek önemlidir. Uzman, altında yatan nedeni belirleyebilir ve etkili bir tedavi planı oluşturabilir.

İlginizi Çekebilir

Güneş lekelerine iyi gelen yöntemler

Güneş lekelerine iyi gelen yöntemler

 Göz tansiyonuna iyi gelen bitkisel yöntemler

Göz tansiyonuna iyi gelen bitkisel yöntemler

 Guatra sarımsak iyi gelir mi?

Guatra sarımsak iyi gelir mi?

 El titremesi egzersizleri

El titremesi egzersizleri

 Deniz yanığı kaç günde geçer?

Deniz yanığı kaç günde geçer?

 Diş eti kanamasına ne iyi gelir?

Diş eti kanamasına ne iyi gelir?

Kulak kaşıntısına ne iyi gelir?

Kulak kaşıntısı, kulak kanalında veya kulak çevresindeki cildin tahriş olmasından kaynaklanan yaygın bir sorundur. Kulak kaşıntısına evde çözüm yöntemleri olarak uygulanabilecek bazı çözümler şunlardır:

  • Soğuk kompres: Soğuk kompres, kulak kanalındaki iltihabı azaltmaya ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir buz torbasını bir bez parçasına sarın ve 10-15 dakika boyunca kulağınıza uygulayın.
  • Nemlendirici damlalar: Nemlendirici damlalar, kulak kanalındaki kuruluğu gidermeye ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Eczaneden reçetesiz olarak temin edebilirsiniz.
  • Sirke: Sirke, doğal bir antiseptiktir ve kulak kaşıntısına neden olan bakteri ve mantarların büyümesini önlemeye yardımcı olabilir. Bir çay kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırın ve kulağınıza birkaç damla damlatın.
  • Çay ağacı yağı: Çay ağacı yağı, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Bir damla çay ağacı yağını bir damla suya karıştırın ve kulağınıza birkaç damla damlatın.
  • Aloe vera: Aloe vera, yatıştırıcı ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Bir parça aloe vera yaprağını kesip kulak kanalınıza uygulayın.

Bu çözümlerden herhangi birini denemeden önce, kulağınızda herhangi bir enfeksiyon olup olmadığını kontrol etmek için bir doktora görünmeniz önemlidir. Enfeksiyon varsa, doktorunuz uygun tedaviyi önerecektir.

İlginizi Çekebilir

Ayak incinmesi ne zaman iyileşir?

Ayak incinmesi ne zaman iyileşir?

 Vücutta böcek ısırığı gibi kabarcıklar neden olur?

Vücutta böcek ısırığı gibi kabarcıklar neden olur?

 Boğaz kızarıklığı ilaçsız geçer mi?

Boğaz kızarıklığı ilaçsız geçer mi?

 Bronşit öksürüğü ne kadar sürer?

Bronşit öksürüğü ne kadar sürer?

Kulak kiri kaşıntı yapar mı?

Kulak kiri kaşıntı yapabilir. Kulak kiri kulak kanalını temizlemeye ve korumaya yardımcı olan doğal bir maddedir. Ancak kulak kiri aşırı miktarda üretilirse veya kulak kanalında birikirse kaşıntı ve diğer sorunlara neden olabilir. Kulak kirinin kaşıntıya neden olmasının birkaç nedeni vardır. Birincisi kulak kiri kuruduğunda sertleşir ve kulak kanalının tahriş olmasına neden olabilir. İkincisi kulak kiri içinde bakteri veya mantar gibi mikroorganizmalar gelişebilir. Bu mikroorganizmalar enfeksiyona ve kaşıntıya neden olabilir. Üçüncüsü kulak kiri kulak kanalını tıkayabilir ve bu da işitme kaybına ve basınç hissine neden olabilir. Bu durum kulakta kaşıntı hissine neden olabilir.

Kulak kirinin kaşıntısını önlemek için kulaklarınızı temizlemek için kulak çubuğu gibi aletlerden kaçınmanız önemlidir. Kulak çubuğu kulak kirini kulak kanalının daha derinlerine itebilir ve bu da kaşıntıya neden olabilir. Kulaklarınızı temizlemek için parmaklarınızın ucunu kullanarak kulak kanalınızın dış kısmını nazikçe temizleyebilirsiniz.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 yaşındaki çocuğu kaldırıp fırlattı! O müdür yardımcısı için karar verildi6 yaşındaki çocuğu kaldırıp fırlattı! O müdür yardımcısı için karar verildi
Anlattıkları herkesi duygulandırdı! Oğlu: "Anneme kalmaz diye..."Anlattıkları herkesi duygulandırdı! Oğlu: "Anneme kalmaz diye..."
Düşe kalka restoranın çelik kasasını soydu! Sevgilisiyle tatile çıktıDüşe kalka restoranın çelik kasasını soydu! Sevgilisiyle tatile çıktı
Anahtar Kelimeler:
kaşıntı
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.