Kulak kirini görmezden gelmeyin! Bu hareket hayatınızı karartabilir

Kulak kiri, düzgün temizlenmediğinde birçok kulak hastalığına neden olabilir. Her insanın kulak kiri farklıdır. Kulak kirinin rengi, yoğunluğu ve miktarı çoğu zaman normal olsa da bazı durumlarda doktora görünmeniz gerekebilir.

Sahip olduğunuz kulak kirinin rengi, kıvamı ve miktarı kişiden kişiye değişir. New Jersey'deki Englewood Health'de bir kulak burun boğaz uzmanı olan Dr. Rosemary Ojo'ya göre normal kulak kiri koyu kahverengi, açık kahverengi, turuncu, sarı veya kirli beyaz olabilir. Kulak kirinin dokusu ve ürettiğiniz kulak kirinin miktarı da değişebilir. Dr. Ojo, kulak kiri ile ilgili kafanızda soru işareti varsa mutlaka doktora gitmelisiniz tavsiyesinde bulunuyor.

BAZI İNSANLARDA NEDEN DAHA FAZLA KULAK KİRİ OLUŞUYOR?

Dr. Ojo, bu sorunun en basit cevabı olarak genetiği gösteriyor. Yaşlı insanlarda da normalden daha fazla kulak kiri oluşur. Kulak kirinin yapıldığı kulak kanalının dış kısmı yaşla birlikte yumuşar. Kulak kanalı sarktığında daha da daralır ve bu da kulak kirinin kulak kanalında sıkışmasına neden olur. Bu yaşlı insanların daha fazla kulak kiri ürettiği anlamına gelmiyor. Daha dar bir kulak kanalı nedeniyle kulak kiri miktarı da artabilir.

KULAK ENFEKSİYONU OLABİLİRSİNİZ!

Normalden daha fazla kulak kiri temizlemeye başladıysanız kulak enfeksiyonu yaşıyor olabilirsiniz. Kulak, içindeki enfeksiyonu temizlemek için normalden daha fazla kulak kiri üretmeye başlar. Bu durumu fark ettiğiniz an doktora gitmelisiniz.

Öte yandan, bazı insanlarda çok fazla kulak kiri vardır ve tıkanmaya eğilimlidir, bu da sık kulak enfeksiyonlarına yol açabilir. Kulak kanalları küçük olanlar ve kulak kısmında kıllanma olanlarda da daha fazla kulak kiri oluşur.

Uzmanlar, daha dar kulak kanallarına sahip olanların daha fazla [kulak kiri] üretemeyebileceğini, ancak kulak kanalını tıkama ihtimalinin daha kolay olduğunu ve bunun da diğerlerine göre daha fazla kulak kiri varmış gibi görünmesini sağlayacağını ekledi.

CİLT HASTALIĞI OLANLARDA DAHA FAZLA KULAK KİRİ OLUŞUR

Egzama ve sedef gibi cilt hastalığınız varsa muhtemelen ilk olarak ellerinize ve kollarınıza bakıyorsunuz. Ancak bu tarz cilt hastalıkları kulak kanalında da ortaya çıkabilir. Bu nedenle kulağınızda daha fazla kulak kiri oluşuyor olabilir.

KULAKLIKLAR DA BİR NEDEN!

Kulağında kulaklık olmadan yürüyen insan sayısı inanılmaz derecede azalmış durumda. Uzmanlar, kulaklık takan tüm insanlarda [daha fazla] kulak kirine neden olup olmadığından tam olarak emin değiliz, ancak daha fazla kulak kiri üretmeye eğilimli biriyseniz, kulak içi kulaklıkların sürekli kullanımı kulak kirinin sıkışmasına neden olabilir yorumunda bulunuyor.

KULAK TIKANIKLIĞININ ZARARLARI

Tıkanıklığın derecesinde göre hastalarda işitme kısmen veya tamamen azalabilir; denge kaybı yaşanabilir ve kişiyi rahatsız ederek günlük hayat kalitesi ciddi anlamda olumsuz etkilenir. Kulak tıkanıklığı anatomik olarak kulağın çeşitli bölümlerinde, farklı koşul veya sağlık sorunlarından ileri gelebilir.

Tıkanmış kulak kanallarının boğuk işitmeye neden olabileceğini ve sizi kulak enfeksiyonlarına yatkın hale getirebileceğini unutmamalısınız. Kulak kirinin yanı sıra kulağınızda kaşıntı, çınlama, ağrı, sızı, kaşıntı hissederseniz mutlaka bir doktora görünmelisiniz.



