Kulak nezlesi nedir, nasıl tedavi edilir? Kulak nezlesi belirtileri

Kulak sağlığı genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır ve düzenli olarak bakım gerektirir. Gürültülü ortamlardan kaçınmak, kulak hijyenine dikkat etmek, düzenli işitme testleri yaptırmak ve sigara içmekten kaçınmak, kulaklarımızı sağlıklı tutmanın yollarından sadece birkaçıdır. Bu önlemler sayesinde kulaklarımızı uzun vadede koruyabilir ve genel sağlığımızı iyileştirebiliriz.
Kulak nezlesi, orta kulak boşluğunda sıvı birikmesiyle karakterize bir durumdur. Kulaktaki bu sıvı enfeksiyon veya alerjiler gibi çeşitli nedenlerden dolayı bu alanda birikebilir. Yetişkinlerde kulak nezlesi görülebilir ancak çocuklarda kulak nezlesi daha yaygın bir durumdur.
Kulak nezlesi genellikle çocuklarda görülen bir kulak enfeksiyonudur. Ancak yetişkinler de bu durumdan etkilenebilir. Ortak bir rahatsızlık olmasına rağmen, kulak nezlesi ciddi sorunlara neden olabilir ve tedavi edilmediğinde işitme kaybına veya diğer komplikasyonlara yol açabilir. Kulak nezlesi belirtileri şöyledir:
Kulak nezlesi doğrudan bulaşıcı bir hastalık değildir ancak kulak nezlesine neden olan durumlardan bazıları bulaşıcı olabilir. Örneğin virüs bulaşıcı bir durumdur ve virüsler kulak nezlesine neden olabilir. Bunun yanı sıra bakteriler de bulaşıcıdır ve bakteriler de kulak nezlesine neden olabilir.
Kulak nezlesi olan bir kişiyle yakın temas hâlindeyseniz bu etkenlere maruz kalabilir ve siz de hastalanabilirsiniz. Ancak bu, her zaman kulak nezlesi olacağınız anlamına gelmez. Bağışıklık sisteminiz güçlü ve sağlıklıysanız hastalığa yakalanma riskiniz daha düşüktür.
Kulak nezlesinin iyileşme süresi kulak nezlesinin nedenine, semptomların şiddetine ve kulak nezlesi tedavisine göre değişir. Çoğu kulak nezlesi vakası 2-3 hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak bazı durumlarda iyileşme daha uzun sürebilir. Özellikle kulak nezlesi kronik hâle gelir ise veya işitme kaybına neden oluyor ise tedavi 3 ay veya daha uzun sürebilir.
Kulak nezlesi genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Ancak tedavi süreci enfeksiyonun şiddetine, hastanın yaşı ve sağlık durumuna göre değişebilir. Kulak nezlesi nasıl tedavi edilir sorusuna verilebilecek cevaplar ise şu şekilde sıralanır: