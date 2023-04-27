Kulak uğuldaması şikayetiyle doktora başvurdu! Kulağının içinde örümceğin yuva yaptığını öğrenince şoke oldu

Çin’de yaşanan ilginç bir tıbbi olaya dünya basınında geniş yan kı uyandırdı. 40 yaşındaki Çinli bir kadın sağ kulağında sürekli uğultu sesi duyduktan sonra tıbbi yardım için hastaneye gitti. Sichuan eyaletindeki Huidong İlçe Hastanesi’ne başvuran kadın yapılan incelemelerin sonunda kulağında bir örümceğin yuva yaptığını fark etti.

KULAK ZARI ZANNEDİLDİ AMA...

Kulak Burun Boğaz Bölümü doktoru Han Xinglong yerel basına yaptığı açıklamada, “Örümceğin oluşturduğu ipek ağ dokusu ilk başta kulak zarını anımsatıyordu. Kulak endoskopu ile ilk girdiğimde anormal bir durum göremedim. Ama yakından baktığımızda ağ dokusunun altında hareket eden bir şey olduğunu gördük. Hareket ediyordu. Örümcek ağını kenara ittim ve kaçmak üzereyken onu sorunsuz bir şekilde çıkarttım. Neyse ki örümcek zehirli değildi ve kulak zarında küçük bir hasara neden olmuştu” dedi.