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Kulaklarınıza çok dikkatli bakın! Buruşuk kulak memeniz varsa...

23.11.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Kulaklarınıza çok dikkatli bakın! Buruşuk kulak memeniz varsa...

Kulaklarınıza fazla dikkat etmeyebilirsiniz ancak, kulaklarınıza iyice bakmak, sağlığınızla ilgili birçok sırrı açığa çıkarabilir.

Bilim insanları kulak kirimizin depresyonu teşhis etmeye yardımcı olabileceğini ortaya çıkardılar. Bu, zihinsel sağlık durumunu ortaya çıkarabilecek testlerden birinin yolunu açtı.

University College London ve King’s College London'dan uzmanlar, hepimizin yaydığı kulaktaki sarı madde örneklerini analiz ederek stres hormonu kortizol seviyelerini ölçebileceklerini keşfettiler.

Böyle bir testin yaygın olarak kullanıma sunulması biraz zaman alabilirken, şu anda hepimizin dikkatini çekebileceği başka işaretler de var. Ve bunu yapmak sağlığımız için faydalı olabilir.

'AĞRI VE ENFEKSİYON'

Londra merkezli GP Philippa Kaye, 'Hepimiz kulaklarımızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ancak çok azımız onlara nasıl bakacağımızı biliyoruz. Kulaklarımızın sağlığı çok önemlidir, bu yüzden onlara özen göstermemiz gereken bir şeydir. Bizi sadece ağrı ve enfeksiyondan uzak tutmakla kalmaz, aynı zamanda işitmemizi de kurtarabilir' diyor.

Anglia Ruskin Üniversitesi'nde yapılan bir anket, halihazırda hastalığa sahip olan kişilerin yüzde 40'ının Covid-19 semptomlarının tinnituslarını (kulak çınlaması) daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Ve araştırmayı yöneten Dr. Eldre Beukes, artan endişe ve yalnızlık duygularının yanı sıra insanların rutinlerinde ve ortamlarında bir değişikliğin de vakalarda artışa yol açabileceğini söyledi. Öyleyse, listede zaten depresyon ve kulak çınlaması varken, kulaklarımız başka hangi sağlık sorunlarını saklıyor olabilir?

Lynsey Hope burada kulaklarınızın size ne söylediğini ortaya çıkarıyor.

BURUŞUK KULAK MEMESİ KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Kulak memeleri üzerindeki kırışıklıklar kalp hastalığı riski altında olduğunuzu gösterebilir. Normal bir kulak memesi genellikle pürüzsüzdür, ancak bazı insanlarda kulak memesini ikiye böler gibi görünen bir buruşukluk, katlanma veya kırışıklık vardır.

Kırk yıl süren çalışma, atardamarlarınızın içinde plağın biriktiği ve kalp krizi veya felç riskinizi artıran artmış ateroskleroz riski ile kırışıklık arasında bir bağlantı buldu.

Yine de bilim adamları nedenini tam olarak açıklayamıyorlar. Bir teori, kanı kulak memesine taşıyan minik kan damarlarındaki elastik dokunun yıpranarak buruşmaya neden olmasıdır. Koroner kalp hastalığı olan hastalarda kan damarlarında aynı hasar görülür.

KAŞINTILI KULAKLAR: SEDEF HASTALIĞI

Kulağınızın etrafındaki deride ağrı veya kaşıntı, sedef hastalığı adı verilen bir cilt rahatsızlığının işareti olabilir.

Danışman dermatolog Anton Alexandroff, "Sedef hastalığı, ciltte pürüzlü, kuru, kırmızı lekelere veya kaşıntılı veya ağrılı olabilen pullara neden olan otoimmün bir hastalıktır" diye açıklıyor. Genellikle kulakta oluşur ve kulak kanalının içinde pul veya kulak kiri oluşursa duymak zor olabilir.

Genellikle göz çevresi, ağız, burun ve kafa derisi de dahil olmak üzere yüzün diğer bölgelerine yayılır. Sedef hastalığınız olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya bir dermatoloğa görünmelisiniz. Sedef hastalığının tedavisi yoktur, ancak semptomlara yardımcı olmak için size krem verebilirler.

KIRMIZI KULAKLAR: CİNSEL HEYECAN

Bu, vücutta duygusal bir tepki olarak gerçekleşir. Sinir sistemi, utanç, öfke ve hatta cinsel heyecan gibi belirli duygulara tepki olarak beyne sinyaller gönderir. Seks uzmanı Alix Fox, 'Kırmızı kulakların çok yaygın bir nedeni cinsel histir. Bu sinyaller vücudun belirli bölgelerindeki kan damarlarının genişlemesine neden oluyor ve bu da onların kırmızı renk almasına neden olabilir' diyor.

Ancak kırmızı kulaklı birini görürseniz hemen sonuçlara varmamalısınız. Alix şöyle diyor: “Birinin kulaklarının kırmızı olduğunu gözlemlemek, onların boynuzluğunun kesin bir işareti olarak yorumlanmamalıdır.

KULAK AĞRISI: STRES

Düzenli olarak kulak ağrısı çekiyorsanız, geceleri dişlerinizi gıcırdatıyor olabilirsiniz.

Doktor Richard Clinics'ten diş hekimi Dr. Richard Marques, 'Dişlerinizi gıcırdattığınızda, kulaklarınızın hemen altına oturan çenenizin eklemine baskı uyguluyor olabilirsiniz. Bu, kulaklarınızda ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilir çünkü bu eklemin yapıları kulak kanalına çok yakındır' diyor.

KÜÇÜK KULAKLAR: BÖBREK HASTALIĞI

Araştırmaya göre küçük kulaklara sahip olmak böbrek problemlerinin bir işareti olabilir.

East Midlands merkezli bir kulak, burun ve boğaz cerrahı danışmanı olan George Murty, "Gözlerinizin seviyesinin altında küçük, çok düşük ayarlanmış kulaklarınız varsa, bu bazen böbrek problemleriniz olabileceğini gösterebilir" diyor.

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