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Kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaramış Mahallesi’nde Duran Yıldız idaresindeki 01 BPD 15 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaramış Mahallesi’nde Duran Yıldız idaresindeki 01 BPD 15 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü Yıldız traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen yakınları, traktör altında sıkışan Duran Yıldız’ı gördü. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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