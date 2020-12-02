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Kullanıcılar şikayet etti: iPhone 12 bağlantı sorunları yaşıyor!

02.12.2020 12:45 | Son Güncelleme:
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Kullanıcılar şikayet etti: iPhone 12 bağlantı sorunları yaşıyor!

iPhone 12 5G ve LTE bağlantı sorunu yaşıyor. Kullanıcıların Apple destek forumlarında paylaştıkları geri bildirimlere göre Apple'ın yeni iPhone modellerinin 5G ve LTE bağlantılarında kopukluk meydana geliyor.

iPhone 12 5G desteği ile gelen ilk iPhone modeli oldu ve böylece iPhone tarihine adını yazdırdı. Telefon, 5G desteğinin yanında LTE bağlantısını da desteklediği için 5G'nin desteklenmediği ülkelerde de kullanılabiliyor. Hatta bir ülkede 5G desteği olsa dahi LTE hizmeti kullanılabiliyor; Tıpkı bizim 4.5G kullanıp aynı zamanda istediğimiz zaman 3G bağlantısı kurabiliyor olmamız gibi. Fakat iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan iPhone 12 ailesi ilginç bir sorun ile gündemde. Bu sorun, tahmin edebileceğiniz gibi iPhone 12 bağlantı sorunu.

İPHONE 12 SERVİS YOK UYARISI VERDİ

Apple destek forumlarında 500'den fazla kullanıcı, 9to5mac'in haberine göre, iPhone 12 5G ve LTE bağlantılarında sorun yaşadıklarını dile getiriyor. Şikayetini dile getiren bir kullanıcı, iPhone 12 Pro ile seyahat ederken böyle bir sorun yaşadığını ve seyahat ettikten sonra hedefine ulaştığında 'Servis yok' ve 'iPhone'unuz Etkinleştirilmedi' uyarısı aldığını iddia ediyor. Kullanıcı uçak modunu açıp kapattığında ise tekrar bağlantı sağlayabildiğini söylüyor. Bazı kullanıcılar ise bu yol ile sorunu çözebilecek kadar şanslı değil. Zira sorunu çözmek adına telefonunu sıfırlayanlar dahi var. Fakat sorun o kullanıcının aktardığına göre yine de çözülmemiş.

iPhone 12 bağlantı sorunu

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APPLE AÇIKLAMA YAPMADI

Apple iPhone 12 bağlantı sorunu ile alakalı henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak Reddit'teki bir kullanıcının iddiasına göre ABD'li telekom operatörü Verizon yaşanan sorunun farkında ve soruna çözüm arıyor. Apple'ın ise iddialara karşı bir açıklama yapması bekleniyor.

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