Kullanılmayan kıyafet ve kumaşlar bez torbaya dönüştürülüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyeri kadınlar, atık kumaşları ve kıyafetleri birbirinden renkli bez torbalara dönüştürüyor.

Darende Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçenin kırsalında bulunan Balaban Mahallesi'nde Japonya Büyükelçiliği tarafından yapılan Kadın, Eğitim, Kültür ve Beceri Merkezi'nde 22 kursiyer kadın, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararı azaltmak ve il genelindeki ihtiyacı karşılamak üzere bez torba üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek vererek bez torba dikimine başlayan kadınlar, ilçe genelindeki işletmelerin talebi üzerine atık kumaşları ve kıyafetleri dönüştürerek bez torba haline getirip satışını yapıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslarında "Sıfır Atık Projesi" kapsamında uzun süredir bez torba ürettiklerini söyledi.

Yıllar önce bez çanta ve file kullanıldığını anımsatan Durukan, merkezlerinde eczaneden pazar ürünlerine ve ekmeğe kadar çeşitli ürünlerin konulacağı bez torbalar dikildiğini anlattı. Durukan, "Yaptıkça geliştirdik ve çeşit çeşit, renk renk, desen desen her alanda kullanılabilecek ürünler ortaya çıktı. Yapılan çantalar çevre ve insan sağlığına dost, yıkanabilen ve ekonomik boyutu da olan çantalar." dedi.