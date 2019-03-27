AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırladı yine. Dolayısıyla bunların seçtiği adaylar da bu zihniyetten farklı değildir. Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

