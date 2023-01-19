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Kullanmadan önce tekrar düşünün! Temizlik yüzünden hayatından oluyordu...

19.01.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız ve diş bakımının önemi genellikle görünüm nedeniyle yapılsa da ağızımızdan giren bakteriler ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Ağız temizliğinde sıklıkla kullanılan bazı ürünler sağlığımızı riske atabiliyor. 59 yaşındaki bir hasta dilini temizlediği için ölümcül olabilen bir enfeksiyon kaptı.

Kullanmadan önce tekrar düşünün! Temizlik yüzünden hayatından oluyordu...

Ağız, bakterilerin kolayca üreyebildiği tükürük yoluyla vücudumuza girebildiği bir alandır. Mikroplar kana geçip kalbe girdiğinde, savunmasız kapakçıklar enfeksiyon kapabilir. Ağız temizliğini sağlamak için yapılan yönelik bazı uygulamalar kalbe ölümcül sonuçlar verebilmektedir.

DİL KAZIMA İŞLEMİ CİDDİ SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR

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Emerging Infectious Diseases dergisi şu açıklamayı yaptı: “Dil kazıma, ağız kokusunu kontrol altına almak ve ağızdaki bakteri sayısını azaltarak diş çürüklerini önlemek için kullanılmaktadır. Ancak dil kazıma ve diğer ağız hijyeni uygulamalarının göz ardı edilmesi kalp hastalığı ve kanser gibi ciddi sağlık komplikasyonlarının önünü açabilir.

ECZANEDEN ALDIĞI DİŞ KAŞIYICISI NEDENİYLE BAKTERİ OLUŞTU

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Bununla birlikte, ağız hijyeni uygulamaları da enfeksiyon için bir geçit sağlayabildikleri için bir miktar dikkat gerektirebilir. 2007'de Gelişmekte Olan Bulaşıcı Hastalıklar dergisi, yoğın halsizlik, ateş, terleme, miyalji ve baş ağrısı başlangıcı yaşayan 59 yaşındaki bir vakayı bildirdi. Raporda, "İki ay önce yerel eczanesinden satın aldığı plastik bir dil kazıyıcıyla dilini temizlemeye başlamıştı" deniyor. Doktorlar, hastanın endokarditine büyük olasılıkla dil kazımasından kaynaklanan bir bakterinin neden olduğunu öne sürdüler.

DİŞ FIRÇALAMA BÜYÜK SORUN TAŞIMIYOR

"Ağız florası ve endokardit( kalp kapakçığı iltihaplanması) arasındaki bağlantı uzun zamandır bilinmektedir. Dil piercingi taktırdıktan sonra çok sayıda endokardit yaşayan hasta var" dediler. İlginç bir şekilde, rutin diş fırçalamanın neden olduğu bakteriler, endokardit gelişiminde klinik olarak önemli görünmemektedir. Bunun nedeni, fırçalama ile kan dolaşımına giren bakterinin, diş çekimi gibi daha aşırı uygulamalara göre daha küçük olabilmesi olabilir.

KALP HASTALIĞI OLAN KİŞİLERİN RİSKİ YÜKSEK

Yazarlar, "Anormal kalp kapakçıkları ve kalp pili gibi intravasküler cihazları olan kişiler özellikle risk altında olabilir" diye açıkladı. "Önceden enfektif endokardit ve yüksek riskli kalp kapağı kusurları olan hastalara, dil kazıyıcı kullanımının ihtiyatlı olmadığı konusunda bilgi verilmelidir."

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NHS'ye göre endokardit, kalbin iç zarının nadir görülen ve "potansiyel olarak ölümcül bir enfeksiyonudur. Sağlık kurumu şunları ekliyor: "En yaygın olarak kana giren ve kalbe giden bakterilerden kaynaklanır." Dile kazıma üzerine çok fazla baskı uygulanırsa ve kanamaya neden olursa, bakterilerin kan dolaşımına girmesine neden olabilir.

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