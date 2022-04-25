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Kült korku filmi Cinnet’te kullanılan balta açık arttırmaya çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

25.04.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stanley Kubrick imzalı "Cinnet" filmindeki balta açık arttırmaya çıktı. Cinnet korku filminin ikonik sahnesinde kullanılan baltanın açılış fiyatının 100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 477 bin TL) olduğu açıklandı.

Kült korku filmi Cinnet’te kullanılan balta açık arttırmaya çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü yönetmen Stanley Kubrick imzası taşıyan ve sinema dünyasının korku yapımları arasında ikonik hale gelen Cinnet (The Shining) filminin baltası açık arttırmaya çıktı. Jack Nicholson’ın canlandırdığı Jack Torrance karakterinin psikoz nöbeti geçirip elinde baltayla dolaştığı sahnelerdeki balta, Gotta Have Rock and Roll müzayede evi tarafından açık artırmayla satışa sunuldu.

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42 SENE ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

Gotta Have Rock and Roll müzayede evinde yapılan açıklamaya göre 42 yıl öncesinde çekilmesine rağmen yapımda kullanılan balta hala çok iyi durumda. Play Tuşu'nun aktardığına göre, müzayede evi baltanın açık arttırmadaki açılış fiyatını ise 100 bin dolar olarak belirledi.

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