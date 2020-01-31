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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan Hırvatistan'daki Türk kurumlarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan Hırvatistan'daki Türk kurumlarına ziyaret

ZAGREB (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hırvatistan'ın başkent Zagreb'deki Türk kurumlarını ziyaret etti.

Güneydoğu Avrupa Kültür Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere ülkeye gelen Yavuz, Yunus Emre Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Zagreb'deki ofislerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Temaslarının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Yavuz, Güneydoğu Avrupa Kültür Bakanları Toplantısı'nın son yıllarda bölgesel iş birliği anlamında kıymetli bir birliktelik olduğunu belirtti.

Bölge ülkelerinin ilgili bakanlık temsilcileri olarak yılda birkaç kez görüştüklerini anlatan Yavuz, "Kültürel miras alanında özel projeler, iş birliğinin geliştirilmesi, tecrübe paylaşımı, ortak kültür ve projeleri, sanat yönetimi hakkında ortaklıklar geliştirilmesi ve sanatçıların mobilizasyonu gibi konularda bölge ülkeleri olarak birlikte çalışmaya başladık." dedi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile toplantının yapılacağı Rijeka şehrine gideceklerini kaydeden Yavuz, toplantıya ev sahipliği yapacak kentin, "2020 Avrupa Kültür Başkenti" olduğunu anımsattı.

Bu akşam Avrupa Kültür Başkenti Programı'nın açılışının yapılacağını söyleyen Yavuz, "Biz de bir kültür başkentliği süreci yaşadık. İstanbul 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti idi. Dolayısıyla bu programda ülkemizi temsil ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Yavuz ayrıca Hırvat Ulusal Tiyatro binasını ziyaret etti.

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