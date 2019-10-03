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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Booking’in yaklaşımı dijital kapitülasyondur”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Booking’in yurt dışından Türkiye’ye yaptığı rezervasyonlarda bir kısıtlama yok.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Booking’in yaklaşımı dijital kapitülasyondur”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Booking’in yurt dışından Türkiye’ye yaptığı rezervasyonlarda bir kısıtlama yok. Booking’in iki temel sıkıntısı Türkiye’de vergi ödemek istememesi ve Türk mahkemelerine karşı tüketici sorumluluğu almak istememesidir” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı ulusal bir televizyon kanalının programında online rezervasoyon portalı ‘booking.com’un Türkiye’de vergi ödemek ve Türk mahkemelerine karşı tüketici sorumluluğu almak istemediğini belirterek, bu yaklaşımı dijital kapitülasyon olarak nitelendirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) haksız rekabet dolayısıyla açtığı bir dava sonucunda mahkemeler tarafından ‘booking.com’un yürütmesinin durdurulduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, “Bu dijital kapitülasyondur. Sizin ülkenizi bir tek kurşun atmadan işgal etmiş oluyorlar dijital yöntemle. Biz onların ülkelerinde bunları yapmıyoruz” dedi.
Türkiye’de otellere hizmet edip vergi ödememenin haksız rekabet doğurduğunu dile getiren Ersoy, müşterilerin de bir sorun yaşadıklarında Türk mahkemeleri aracılığıyla booking.com’un üzerine gidemediğini söyledi. Aylardır booking.com gibi hizmet üreten şirketlerle görüştüklerini ve Türkiye’nin iki tane olmazsa olmaz kuralını kendilerine anlattıklarını vurgulayan Ersoy, kurallara ve kanunlara uyulması gerektiğinin altını çizdi. Ersoy, ayrıca yurt dışından Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda da herhangi bir kısıtlamanın olmadığını kaydetti.

Kruvaziyerde 2023 yılında 2 bin gemi
Türkiye’nin turizmdeki 2023 yılı stratejileri ve hedeflerinden bahseden Bakan Ersoy, turizmin yatırımcılar için önemli bir sektör olacağını ve sektörde özellikle konaklamaya yönelik ciddi bir yatırımcı talebinin olduğunu dile getirdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile 2020 yılında 180 milyon dolara ulaştıracakları tanıtım bütçesinin, 125 milyon dolarının sektör payından oluşacağını belirten Ersoy, 2023 yılı tanıtım bütçesi hedefinin de 220 milyon dolar olduğunu ifade etti.
Kruvaziyer limanlarında bir sıkıntının olmadığını kaydeden Ersoy, Galataport’ta rezervasyonların çok iyi gittiğini ve 2020 Haziran ayına kadar da Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nın ihalesine çıkılmasının planlandığını söyleyerek, “2023 yılında kruvaziyerde 2 bin gemi yanaşmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gastronomi’de UNESCO tescilli şehir sayısı 7’ye ulaşacak
Gastronomide UNESCO tescilli şehir sayısını 7’ye ulaştırma hedeflerinden de bahseden Ersoy, nitelikli turist için turizm eğitiminin önemine işaret ederek, özellikle gastronomi turizmine yönelik olarak üniversitelerde öğrenciler için burs çalışması yapacaklarını bildirdi. Thomas Cook ile ilgili sektör için hazırlanan Kredi Destek Paketi’ne başvuruları yarın itibariyle almaya başlayacaklarını hatırlatan Ersoy, kültür alanında ise gezen sergiler uygulaması başlattıklarını ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın da yurt dışı festivallere katılmasını destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, katıldığı televizyon programında konuşmasının son bölümünde, Türkiye’nin 2023 yılı turizm hedeflerinin 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri olduğunu hatırlattı.

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