Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Millet hayatının en sahih, en sağlam kayıtlarını tutanın arşivler değil, kültür, edebiyat, sanat adamları ve onların ürünleri olduğunu belirten Erdoğan, "Bizim sanatımızda, mimari eserimiz sadece mimari eser değil, taştan, ahşaptan daha fazlasıdır. Bizim sanatımızda, musiki eseri sadece sözden, notadan ibaret değil, besteden güfteden ibaret değil, sesten ibaret değil, bundan daha fazlasıdır." ifadesini kullandı.

"(Şiir geldi kelimeye dayandı) diyor ya bir şairimiz, bizim sanatımız da şiir sadece kelimelerden, ahenkten ibaret değildir. Bundan daha fazlasıdır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi sanat dalında olursa olsun, devletimize düşen nitelikli üretimi desteklemek, bu üretimin küresel ölçekte paylaşımını sağlamaktır. Çoğumuzun popüler kültür ürünü diye burun kıvırdığı üretimlerin, bunu üreten milletler adına dünyada nasıl bir nüfus oluşturduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Milletler için bazen diplomasiyle, askeri güçle, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik eseri, bir edebiyat eseri, bir sinema eseri ile kazanılmaktadır. İletişimin hızının baş döndürdüğü günümüzde kültür ve sanatın etkileme ve dönüştürme gücü geçmiş zamanlarla kıyaslanmayacak kadar önemli hale gelmiştir."