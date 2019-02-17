HABER

Kültürleri türkülere sığdırıp "Kardeşlik Korosu" kurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Hatay'da yaklaşık 1,5 ay önce yarısı Türk yarısı Suriyeli üyelerle kurulan "Kardeşlik Korosu", barış ve kardeşlik türküleri seslendirerek dünyaya birlikte huzur içinde yaşama mesajları veriyor - Koro üyesi emekli öğretmen Yelda Çiper: - "Tek amacımız herkesin barış içerisinde yaşaması. Türkülerimizi iki dilde seslendirerek dünyaya bu mesajları veriyoruz" - Suriyeli Ali Jarkaz: - "Dilimiz farklı ama kültürümüz bir. Onlar bize evlerini açtılar, yemeklerini paylaştılar. Tüm dünya duysun, biz Türkler ve Suriyeliler beraberiz, biriz ve aileyiz"

LALE KÖKLÜ - Suriye'deki savaşın başından bu yana binlerce Suriyeliye ev sahipliği yapan Hatay'da yarısı Türk yarısı Suriyeli üyelerle kurulan "Kardeşlik Korosu", barış ve kardeşlik türküleri seslendiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Alman Uluslararası İş Birliği Kuruluşu (GIZ) tarafından imzalanan "Qudra Proje" kapsamında, Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezinde yaklaşık 1,5 ay önce oluşturulan koroda, avukat, öğretmen, esnaf, mühendis, emekli memur ve müzisyen gibi mesleklerle uğraşan 15 Suriyeli ve 15 Türk üye bulunuyor.

Koro üyeleri, repertuvarlarındaki her şarkının yarısını Türkçe yarısını ise Arapça olarak okuyor.

Haftanın 5 günü çalışma yapan koro üyeleri, proje sayesinde hem kültürlerini paylaşıyor hem de birbirleriyle kaynaşma fırsatı buluyor.

Çeşitli organizasyonlarda da sahne alan koro üyeleri, seslendirdikleri neşeli türkülerle dinleyenleri eğlendirirken dünyaya barış ve birlikte huzur içinde yaşama mesajları veriyor.

Koro şefi Sergen Harbelioğlu, AA muhabirine, bir kültür etkileşimi yaratmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Suriyelilerin zor bir dönemden geçtiğini ve bunun bilincinde olduklarını belirten Harbelioğlu, şöyle devam etti:

"Bir sosyal etkinlik oluşturmak istedik ve böylece Suriyelilerle kaynaşma, etkileşim içinde olabilmemiz ve onların ülkemize daha iyi uyum sağlayabilmesi için düzenlenmiş bir projede yer aldık. Kültür etkileşimini sağlamak üzere başlattığımız proje gitgide emellerine daha çok ulaşıyor. Koromuzda her türlü meslekten üyelerimiz var. Daha çok müzikle uğraşanlar yerine halkın içinden olan insanları seçtik. Giderek de büyümeyi hedefliyoruz. Koro ilk oluştuğunda Türk grubunda da Suriyeliler grubunda da bir çekingenlik vardı. Şu an bir aile ortamı kurduk ve hep birlikte barış, kardeşlik türkülerini seslendiriyoruz."

- "Kardeşliğimizi tüm dünyaya göstermek istiyoruz"

Turist rehberliği yapan koro üyelerinden İsmail Sultanoğlu (30), böyle bir koronun içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ortak şarkıları seslendirdiklerini ve birbirleriyle çok güzel uyum sağladıklarını anlatan Sultanoğlu, koro sayesinde Suriyeliler ile ortak bir etkinlikte aynı duyguları paylaştıkları dile getirdi.

Ülkesindeyken kuaförlük yapan Suriyeli Merva Zekkur (26), iç savaş nedeniyle 7 sene önce Lazkiye'den geldiğini belirtti.

Suriye'de iken savaş nedeniyle çok zor ve kötü günler geçirdiklerini ifade eden Zekkur, "Bu koro bizim için çok güzel ve eğlenceli bir uğraş oldu. Kardeşliğimizi tüm dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.

Emekli öğretmen Yelda Çiper de koronun tüm dünyaya örnek olmasını istediğini ifade etti.

Her kesimden Türk-Suriyeli insanların bir arada olduğuna dikkati çeken Çiper, "Tüm dünyada kardeşlik ve sevgi olsun istiyoruz. Onlar da bunu istiyor biz de. Tek amacımız herkesin barış içerisinde yaşaması. Türkülerimizi iki dilde seslendirerek dünyaya bu mesajları veriyoruz." diye konuştu.

Suriye'deyken de müzisyenlik yapan Ali Jarkaz ise 4 sene önce İdlib'den geldiğini söyledi.

Türkiye'de huzurlu olduğunu ve bunun için tüm Türk kardeşlerine teşekkür ettiğini vurgulayan Jarkaz, "Onlar bize yabancı olduğumuzu, Suriyeli olduğumuzu hissettirmediler. Türkiye'de bizler hiçbir zorlukla karşılaşmadık. Onlarla birer kardeşiz. En güzeli hepimiz insanız ve bunu tüm dünyanın görmesini istiyoruz. Dilimiz farklı ama kültürümüz bir. Onlar bize evlerini açtılar, yemeklerini paylaştılar. Tüm dünya duysun, biz Türkler ve Suriyeliler beraberiz, biriz ve aileyiz." dedi.

PARTNER'Teklifleri değerlendiriyorum''Teklifleri değerlendiriyorum'
Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandıBakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı
Maltepe'de eski koca dehşeti... Yeniden bir araya geldiği kadının evini yaktıMaltepe'de eski koca dehşeti... Yeniden bir araya geldiği kadının evini yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halk eğitim hatay kardeşlik korusu Suriye Türk uyum projesi

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.