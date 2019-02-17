Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Alman Uluslararası İş Birliği Kuruluşu (GIZ) tarafından imzalanan "Qudra Proje" kapsamında, Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezinde yaklaşık 1,5 ay önce oluşturulan koroda, avukat, öğretmen, esnaf, mühendis, emekli memur ve müzisyen gibi mesleklerle uğraşan 15 Suriyeli ve 15 Türk üye bulunuyor.

Suriyelilerin zor bir dönemden geçtiğini ve bunun bilincinde olduklarını belirten Harbelioğlu, şöyle devam etti:

"Bir sosyal etkinlik oluşturmak istedik ve böylece Suriyelilerle kaynaşma, etkileşim içinde olabilmemiz ve onların ülkemize daha iyi uyum sağlayabilmesi için düzenlenmiş bir projede yer aldık. Kültür etkileşimini sağlamak üzere başlattığımız proje gitgide emellerine daha çok ulaşıyor. Koromuzda her türlü meslekten üyelerimiz var. Daha çok müzikle uğraşanlar yerine halkın içinden olan insanları seçtik. Giderek de büyümeyi hedefliyoruz. Koro ilk oluştuğunda Türk grubunda da Suriyeliler grubunda da bir çekingenlik vardı. Şu an bir aile ortamı kurduk ve hep birlikte barış, kardeşlik türkülerini seslendiriyoruz."

- "Kardeşliğimizi tüm dünyaya göstermek istiyoruz"

Turist rehberliği yapan koro üyelerinden İsmail Sultanoğlu (30), böyle bir koronun içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ortak şarkıları seslendirdiklerini ve birbirleriyle çok güzel uyum sağladıklarını anlatan Sultanoğlu, koro sayesinde Suriyeliler ile ortak bir etkinlikte aynı duyguları paylaştıkları dile getirdi.