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Kuluçkadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Ardıç ağaçlarının tepesindeki yuvalarda kuluçkadan çıkan yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor.

Kuluçkadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyor

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Ardıç ağaçlarının tepesindeki yuvalarda kuluçkadan çıkan yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor.
Afrika'dan Nil Vadisi üzerinden bahar aylarında gelen leylekler, Beyşehir ilçesi Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıp kuluçkaya yattı. Şimdilerde kuluçkadan çıkan yavru leylekler ise uçmaya hazırlanıyor. Yavrularla birlikte sayıları artan leylekler havaların soğumasıyla, tekrar Afrika’ya göç edecek.
Bölgedeki leyleklerin iyi bir yaşam sürdürebilmeleri için çeşitli projeler üreten Ankara Doğal Denge Derneği Başkanı Ali Özer, ekibiyle birlikte bölgeye gelip incelemelerde bulundu.
Yeşildağ ve Adaköy’ün keşfedilmemiş bir hazine olduğunu belirten Özer, şunları söyledi:
"Bu bölgede ciddi bir kuş varlığı söz konusudur Leylekler Vadisi’ne leyleklerimiz bahar aylarında geldi ve şu an yavrularını büyütüyorlar. Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor, kendilerince kanatlarını çırpıp havalanmaya çalışıyor. Bu bölgede yapay yuvalar yerleştirmiştik. Memnuniyette gördük ki bu yapay yuvalar artık leylekler tarafından da yuva olarak benimsenmiş ve kabul edilmiş, onları da kullanıyorlar. Elektrik telleriyle ilgili problem vardı. Leylekler elektrik çarpmasından dolayı telef oluyordu. MEDAŞ iş birliğiyle o sorunu da ortadan kaldırdık. Dolayısıyla leyleklerimiz bu yıl daha mutlular, yavrularını büyütüyorlar. Ağustos ayında da bir 10 bin kilometre giderek sıcak iklimlerde varlıklarını sürdürecekler."

FOTOĞRAFLI

Kuluçkadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyorKuluçkadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyorKuluçkadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyorKuluçkadan çıkan leylekler uçmaya hazırlanıyor

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