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Kum fırtınası koronavirüsü taşır mı? Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Ankara'da hafta sonu meydana gelen kum fırtınası sonrası 'Kum fırtınası koronavirüsü taşır mı?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, fırtınanın uzak mesafelerden canlı şekilde virüsü başka noktalara taşıma durumunun olmadığını belirtti. Oğuztürk, "Ancak kısa mesafede kişiler arasındaki bir yakınlık-temas söz konusu ise rüzgarın virüsü aldığı yerden kısa mesafede bir başka kişiye bulaştırma riski olabilir" diye konuştu.

Ankara'da meydana gelen kum fırtınası sonrasında 'Kum fırtınası koronavirüsü taşır mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüsün dış ortamda uzun süre canlı kalmadığını belirterek, şunları ifade etti:

'BÖYLE BİR RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL'

"Bu kum fırtınasının uzak mesafelerden canlı şekilde virüsü başka noktalara taşıma durumunun teorikte kesinlikle olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir durum söz konusu ki virüsün kısa mesafede kişiler arasındaki bir yakınlık-temas söz konusu ise rüzgarın virüsü aldığı yerden kısa mesafede bir başka kişiye bulaştırma riski olabilir. Virüsün damlacık yoluyla etrafa bulaştığını bildiğimiz için hava akımının kısa mesafede; örneğin bir kişinin hapşırmasıyla virüsü diğer kişiye bulaştırma ihtimalini aralarındaki mesafe 3-4 metre olsa dahi artırabileceğini söyleyebiliriz. Bunu aslında evdeki klimalarla aynı mantıkla düşünmek gerekiyor. Klimaların bu virüsün normal mesafeden daha uzaktaki bir kişiye hava akımından dolayı bulaştırma riski olduğunu zaten biliyoruz. Onun dışında uzak mesafelerden virüsün uzun süre dış ortamda canlı kalmadığını bildiğimiz için böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Yani teorik olarak böyle bir risk konusu değil."

Kaynak: DHA

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