Kum Heykel Müzesi'nin kapılarını "ruble" de açacak

Antalya'nın çok sayıda Rus turisti ağırladığına dikkati çeken Karaca, ruble kullanımının yaygınlaşmasıyla Rusların otellerden çıkması ve ziyaret ettikleri bölgelerdeki kültürel, sanatsal, doğal ve tarihi değerleri görmesinin kolaylaşabileceğini söyledi.

Karaca, müzede de ruble dönemine geçiş yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii ki avro ve dolarla ödeme kabul etmeye devam edeceğiz ancak Rusya'dan çok sayıda ziyaretçi alan bir şehir ve bir etkinlik olarak istedik ki cebinde rublesi olan ziyaretçilerimiz de para değişimine gerek duymadan Kum Heykel Müzesi'ne girebilsin. Kapı girişlerimizde Rus ziyaretçilerimiz kendi para birimleriyle ödeme yapabilecek. Rubleyle ödeme almaya başladığımız günden itibaren ziyaretçilerden de olumlu dönüşler aldık. Bu durumun hem ziyaretçilerimizi memnun edeceğini hem ziyaretçi sayısına yansıyacağını hem de diğer turistik işletmelere örnek teşkil edeceğini tahmin ediyoruz. Böyle bir karar alan işletme olarak, bizler de turizmin rubleye kapısını Kum Heykel Müzesi ile açmasının gururunu yaşarız."

