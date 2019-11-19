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Kum Heykel Müzesi'nin kapılarını "ruble" de açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:04 | Son Güncelleme

Ocak-ekim döneminde gelen 5 milyon 414 bin 602 Rus turistle geçen yılın toplam rakamının 10 ayda aşıldığı Antalya'da, Rus ziyaretçiler Kum Heykel Müzesi'ni kendi para birimleriyle gezebilecek - Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Direktörü Cem Karaca: - "Bu durumun hem ziyaretçilerimizi memnun edeceğini hem ziyaretçi sayısına yansıyacağını hem de diğer turistik işletmelere örnek teşkil edeceğini tahmin ediyoruz"

BEKİR BEKTAŞ - Ocak-ekim döneminde ağırlanan 5 milyon 414 bin 602 Rus turistle geçen yılın toplam rakamının 10 ayda aşıldığı Antalya'da, Rus ziyaretçilere Kum Heykel Müzesi'ni kendi para birimleriyle gezme imkanı sağlandı.

Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Direktörü Cem Karaca, AA muhabirine, etkinliğin bu yıl 14'üncüsünü "Deniz Efsaneleri" temasıyla düzenlediklerini söyledi.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini anlatan Karaca, 15 heykeltıraş tarafından 10 bin ton kum kullanılarak 3 haftalık performansla ortaya konulan 200'e yakın eseri, ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını belirtti.

Kum heykel açısından güzel bir yaz sezonu geçtiğini anlatan Karaca, geride kalan yıllara oranla rekor seviyeden başlayan ziyaretçi sayılarının ivme kazanarak sezon boyu sürdüğünü ifade etti.

- "Turizmde ruble dönemine geçiş yaptık"

Kum Heykel Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısında fark edilir düzeyde artış yaşandığını vurgulayan Karaca, son yıllarda Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda, iki ülkede kendi para birimlerinin kullanılması konusunda adımlar atıldığını dile getirdi.

Antalya'nın çok sayıda Rus turisti ağırladığına dikkati çeken Karaca, ruble kullanımının yaygınlaşmasıyla Rusların otellerden çıkması ve ziyaret ettikleri bölgelerdeki kültürel, sanatsal, doğal ve tarihi değerleri görmesinin kolaylaşabileceğini söyledi.

Karaca, müzede de ruble dönemine geçiş yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii ki avro ve dolarla ödeme kabul etmeye devam edeceğiz ancak Rusya'dan çok sayıda ziyaretçi alan bir şehir ve bir etkinlik olarak istedik ki cebinde rublesi olan ziyaretçilerimiz de para değişimine gerek duymadan Kum Heykel Müzesi'ne girebilsin. Kapı girişlerimizde Rus ziyaretçilerimiz kendi para birimleriyle ödeme yapabilecek. Rubleyle ödeme almaya başladığımız günden itibaren ziyaretçilerden de olumlu dönüşler aldık. Bu durumun hem ziyaretçilerimizi memnun edeceğini hem ziyaretçi sayısına yansıyacağını hem de diğer turistik işletmelere örnek teşkil edeceğini tahmin ediyoruz. Böyle bir karar alan işletme olarak, bizler de turizmin rubleye kapısını Kum Heykel Müzesi ile açmasının gururunu yaşarız."

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