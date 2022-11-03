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Kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı

03.11.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde, kum ocağında göçük meydana geldi. Olay sırasında bölgeden geçen ve kum yığını altında kalan bir çocuk iş makinesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı

Göçük, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan kum ocağında meydana geldi. İş makinesi ile yapılan çalışma sırasında kum ocağında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgeden geçen 1 çocuk kum yığını altında kaldı. Mahalle halkı çocuğu çıkarmak için çalışırken, iş makinesi de kullanıma sokuldu.

Ekipler ve bölge halkının çalışması ile çocuk, ağır yaralı olarak kum altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çocuk, tedavisi için Erciş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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