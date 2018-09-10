Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Edinilen bilgiye göre, Muratlı Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki bir çocuk, oynadığı kum yığınının altında kaldı. Briket imalathanesindeki kumların üzerini tamamen üzerini kapatması sonucu köy halkı ve köylüler küçük çocuğu kurtarmak için seferber oldu geçti.
Kum havuzunda boğulmak üzere olan çocuğu kurtarmak için kimi vatandaşların elleriyle kimi ise kürekle kazdı. Bir süre sonra kum havuzundan sağ olarak çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi 112 çalışanları yaptı.
O anı yaşayanlar ise çocuğun yaklaşık 40 dakika kadar kumun altında kaldığını belirtti.
(İHA)
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