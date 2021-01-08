Kumar baskını düzenleyen polis, içeriye 'Selamünaleyküm polis' diyerek girdi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Finike ilçesi İskele Mahallesi'nde bulunan bir ikametin arka tarafındaki müştemilatında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 6 Ocak Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi salonun ortasında bulunan masa üzerinde kumar oynarken kullandıkları materyallerle birlikte yakaladı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 2 kişiye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan şüpheli sıfatıyla işlem yapılırken, 9 kişiye ise 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan 1336 TL, 11 kişi Covid-19 tedbirleri kapsamında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine muhalefet etmek suçundan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 46 bin 674 TL para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin kumar oynanan müştemilata girdiği sırada 'Selamünaleyküm polis' demesi dikkati çekti.

(DHA)

