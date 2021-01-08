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Kumar baskını düzenleyen polis, içeriye 'Selamünaleyküm polis' diyerek girdi

08.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Kumar baskını düzenleyen polis, içeriye 'Selamünaleyküm polis' diyerek girdi

Antalya'da polis ekipleri müştemilatta kumar oynayanlara yönelik baskın düzenledi. İçeriye 'Selamünaleyküm polis' diyerek giren polisler, 11 kişiye toplam 46 bin 674 TL para cezası kesti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Finike ilçesi İskele Mahallesi'nde bulunan bir ikametin arka tarafındaki müştemilatında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 6 Ocak Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi salonun ortasında bulunan masa üzerinde kumar oynarken kullandıkları materyallerle birlikte yakaladı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 2 kişiye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan şüpheli sıfatıyla işlem yapılırken, 9 kişiye ise 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan 1336 TL, 11 kişi Covid-19 tedbirleri kapsamında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine muhalefet etmek suçundan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 46 bin 674 TL para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin kumar oynanan müştemilata girdiği sırada 'Selamünaleyküm polis' demesi dikkati çekti.

(DHA)

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