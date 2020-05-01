HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, 18 bin 900 TL para cezası

Kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, 18 bin 900 TL para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 02:57 | Son Güncelleme

Yalova’da kumarhaneye dönüştürülen evde kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi.

Kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, 18 bin 900 TL para cezası

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesine bağlı 500 Evler Mahallesi'nde bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarını üzerine çalışma başlattı. Yapılan istihbarat sonucu E.T. isimli kişinin evinde kumar oynattığını tespit eden ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda E.T.'nin yanı sıra kumar oynayan A.K.E., S.A., E.Ç., N.E., E.Y. ceplerinde yüklü miktarda parayla suçüstü yakalandı. Dairede yapılan aramada kumar oynamakta kullanılan malzeme, iskambil kağıtları, tombala ve okey takımları ele geçirildi.

18 BİN 900 TL PARA CEZASI

Gözaltına alınan 6 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajlarıEn güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Prof. Dr. Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Türkiye bir plato çizmeye başladı

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Türkiye bir plato çizmeye başladı

Oğluyla yaptığı paylaşımdaki detay gündem oldu! Hemen sildi

Oğluyla yaptığı paylaşımdaki detay gündem oldu! Hemen sildi

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Ülke şokta! Başbakan koronavirüse yakalandı

Ülke şokta! Başbakan koronavirüse yakalandı

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Diğer Haberler
Annesine küfreden üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

Annesine küfreden üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın en az 20-24 ay sürebilir

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Salgın en az 20-24 ay sürebilir

1 Mayıs mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

Son dakika! 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Sağlık Bakanı Koca, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Koca, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.