Kumar sevdası ne korona virüs ne de mühür dinledi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde daha önce mühürlenen kahvehanede kumar oynarken yakalanan 13 kişiye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre bir İzmit’te daha önce ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlenen bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, mührü sökülerek faaliyete açılan iş yeri içerisinde 13 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. İşyerindeki 13 şahsa, korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ihlal ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. Baskında ayrıca işletme sorumlusu hakkında da adli işlem yapıldı.



