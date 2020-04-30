Kumarhaneye şok baskın! Duşakabin ve mutfak dolabından çıktılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Eş zamanlı olarak 2 iş yerine de baskın düzenleyen Ahlak Büro ekipleri, toplam 40 kişinin olduğu iş yerlerini bastı. Baskın sırasında iş yerlerinde kumar oynayan 40 kişi polis ekiplerini görünce ne olduğunu anlamayarak şaşkına döndü.

İKİ KİŞİ DUŞA KABİNDEN BİR KİŞİ MUTFAK TEZGAHINDAN ÇIKTI

2 dükkanda da kumar oynatıldığını belirleyerek eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, toplam 40 kişinin bulunduğu iş yerlerine girdi. İş yerlerine girerek kumar oynayanları duvara yüzlerini dönerek üstlerinde arama yapan ekipler, 2 iş yerini de aramaya başladı. Masa altlarını, boş odaları ve dolapları arayan ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Polis ekiplerinin baskın düzenlediğini anlayan 1'i kadın 2 kişi banyoya girerek duşa kabinin arkasına saklandı. Bir kişi ise mutfak dolabı tezgahının altına gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde 3 kişi bulundukları yerden çıkartıldı.

2 iş yerinde bulunan 40 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 126 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca 4 şahsa toplam 4 bin 900 lira idari yaptırım cezası ve iki iş yerinin işletmecisine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli makamlara sevk edildi.

(İHA)

