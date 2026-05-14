Kumaş türlerine göre asla atlamamanız gereken kırışıklık açma kuralları

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Pamuklu kumaşlar yüksek ısıya dayanıklıdır. Bu yüzden kırışıklıkları yüksek ısıyla kolayca açabilirsiniz. Tabii ütüyü aynı noktada uzun süre tutmamanız gerekir. Kumaşta parlama oluşmasını istemeyiz. Yüksek ısı kullansanız bile ütüyü sürekli hareket ettirmeyi unutmayın.
Sentetik kumaşlar yüksek ısıyı sevmezler. Eğer fazla ısı kullanırsanız kumaş eriyebilir ya da şekli bozulabilir. Bu yüzden düşük sıcaklıkta ütülemelisiniz. Ayrıca ütüyü kumaş üzerinde uzun süre bekletmeyin. Kontrollü bir şekilde hareket etmelisiniz.
Yün kumaşların doğrudan yüksek ısıyla temas etmemesi gerekir. Bu yüzden buhar kullanmalısınız. Buhar, kumaşın liflerini yumuşatır. Böylece kırışıklıklar daha kolay açılır. Ayrıca yün kıyafetleri ters çevirerek ütülemeniz daha iyi olabilir.
Saten kumaşların yapısı parlaktır. Bu yüzden kolay bir şekilde zarar görebilirler. Yüksek ısı kullandığınızda kumaş matlaşabilir. Bu yüzden düşük sıcaklık kullanmalısınız. Ayrıca ütü ile kumaş arasına ince bir bez koyabilirsiniz. Böylece kumaşın parlak yapısını korumuş olursunuz.
Kot kumaşlar kalın yapıda oldukları için kırışıklıkları açmak zor olabilir. Bu noktada buharlı ütü kullanmalısınız. Buhar sayesinde kumaş yumuşar. Özellikle pantolonların paça kısımlarında oldukça etkili olur.
Yüksek sıcaklıktan etkilenen bir diğer şey de baskılardır. Baskılar çatlayabilir ya da yapışabilir. Bu yüzden kıyafetleri ters çevirerek ütülemeniz gerekir. Böylece baskı kısımlarını korumuş olursunuz.
Dantel detayları olan kıyafetler oldukça hassas olur. Yüksek sıcaklık nedeniyle yapıları bozulabilir ya da incelmeler oluşabilir. Bu yüzden düşük sıcaklık tercih etmelisiniz. Ütü yerine hafif buhar da kullanabilirsiniz. Böylece dantel detaylarını korumuş olursunuz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum