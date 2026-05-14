Kumaş türlerine göre asla atlamamanız gereken kırışıklık açma kuralları

Ütü yapmak düşündüğümüzden daha karışık olabilir. Çünkü her kumaşa aynı şekilde davranmamalıyız! Bazı kıyafetler tek bir hareketle dümdüz olurken bazılarının kırışıklıklarını açmakta zorlanabiliriz. Fakat kumaşların yapısını bildiğimizde her şey daha kolay olur. Gelin, kumaşlara göre kırışıklık açma kurallarına birlikte bakalım!

1. Pamuklu kumaşlarda yüksek ısıyı kullanın.

Pamuklu kumaşlar yüksek ısıya dayanıklıdır. Bu yüzden kırışıklıkları yüksek ısıyla kolayca açabilirsiniz. Tabii ütüyü aynı noktada uzun süre tutmamanız gerekir. Kumaşta parlama oluşmasını istemeyiz. Yüksek ısı kullansanız bile ütüyü sürekli hareket ettirmeyi unutmayın.

2. İpek kumaşlarda düşük ısı kullanın.

İpek kumaşlar hassastır. Bu yüzden yüksek sıcaklıktan hemen etkilenirler. Kumaşın yapısı bozulabilir ve üzerinde iz oluşabilir. Bu yüzden ütünüzün düşük ısıda olmasına dikkat edin. İsterseniz ütü ile kumaş arasına ince bir bez koyabilirsiniz.

3. Polyester kumaşlar fazla ısıyı sevmez.

Sentetik kumaşlar yüksek ısıyı sevmezler. Eğer fazla ısı kullanırsanız kumaş eriyebilir ya da şekli bozulabilir. Bu yüzden düşük sıcaklıkta ütülemelisiniz. Ayrıca ütüyü kumaş üzerinde uzun süre bekletmeyin. Kontrollü bir şekilde hareket etmelisiniz.

4. Yün kumaşlarda buhardan yararlanın.

Yün kumaşların doğrudan yüksek ısıyla temas etmemesi gerekir. Bu yüzden buhar kullanmalısınız. Buhar, kumaşın liflerini yumuşatır. Böylece kırışıklıklar daha kolay açılır. Ayrıca yün kıyafetleri ters çevirerek ütülemeniz daha iyi olabilir.

5. Kadife kumaşları doğrudan ütülemeyin.

Kadife kumaşlar özel dokulara sahiptir. Bu yüzden ütüyü doğrudan üzerine koymamalısınız. Aksi hâlde hemen iz oluşabilir. Buhar kullanarak kırışıklıkları açabilirsiniz. Eğer ütü kullanmak zorundaysanız tersinden ütüleyebilirsiniz. Böylece yumuşak dokusu korunur.

6. Saten kumaşlar için koruyucu bez alın.

Saten kumaşların yapısı parlaktır. Bu yüzden kolay bir şekilde zarar görebilirler. Yüksek ısı kullandığınızda kumaş matlaşabilir. Bu yüzden düşük sıcaklık kullanmalısınız. Ayrıca ütü ile kumaş arasına ince bir bez koyabilirsiniz. Böylece kumaşın parlak yapısını korumuş olursunuz.

7. Kot kumaşlarda buhar etkilidir.

Kot kumaşlar kalın yapıda oldukları için kırışıklıkları açmak zor olabilir. Bu noktada buharlı ütü kullanmalısınız. Buhar sayesinde kumaş yumuşar. Özellikle pantolonların paça kısımlarında oldukça etkili olur.

8. Viskon kumaşlara hassas davranın.

Viskon kumaşlar yumuşak yapılıdır. Aynı zamanda yüksek sıcaklığa karşı hassastırlar. Fazla ısı kullanıldığında kumaşın formu bozulabilir. Bu yüzden düşük ya da orta sıcaklık kullanmalısınız. Ayrıca hafif nemliyken ütülemek daha iyi sonuç verebilir.

9. Baskılı tişörtleri ters çevirerek ütüleyin.

Yüksek sıcaklıktan etkilenen bir diğer şey de baskılardır. Baskılar çatlayabilir ya da yapışabilir. Bu yüzden kıyafetleri ters çevirerek ütülemeniz gerekir. Böylece baskı kısımlarını korumuş olursunuz.

10. Dantel kumaşlarda düşük ısı kullanın.

Dantel detayları olan kıyafetler oldukça hassas olur. Yüksek sıcaklık nedeniyle yapıları bozulabilir ya da incelmeler oluşabilir. Bu yüzden düşük sıcaklık tercih etmelisiniz. Ütü yerine hafif buhar da kullanabilirsiniz. Böylece dantel detaylarını korumuş olursunuz.

