Kumaş türlerine göre gardrop askısı seçimi: Hangi giysi nasıl asılmalı?

Geniş Ahşap Askılar



Kabanlar, paltolar ve ağır yünlü ceketler gardırobun en ağır üyeleridir. Bu giysileri ince metal veya plastik askılara asmak, omuz kısımlarında kalıcı deformasyonlara ve askı izlerine neden olur. Geniş ve kalın omuz destekli ahşap askılar, kıyafetin ağırlığını dengeli bir şekilde dağıtarak formunun bozulmasını engeller.

Sünger veya Kadife Kaplı Askılar

Kaygan ve hassas dokulu kumaşlar standart askılardan kolayca kayıp yere düşebilir, bu da kırışmalarına veya zarar görmelerine yol açar. Yüzeyi kadife kaplı askılar veya yumuşak süngerli askılar, kumaşı sıkıca tutarak kaymasını önler. Ayrıca hassas liflerin sivri askı kenarları yüzünden zarar görmesini de engeller.

İnce Triko ve Kazaklar



Trikolar ve örme kazaklar dikey asıldıklarında yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru uzar ve omuz kısımlarında hoş görünmeyen şekiller oluşur. En doğrusu bu kıyafetleri katlayarak rafa kaldırmaktır. Ancak asmanız gerekiyorsa, kazayığı ikiye katlayıp koltuk altından askının köprüsüne geçirerek (katlayarak asma yöntemi) kaymaz kadife askılarda muhafaza edebilirsiniz.

Konturlu Ahşap Askılar



Ceketlerin omuz yapısı, içlerindeki vatka ve tela nedeniyle özel bir destek ister. Takım elbiseler için omuz kısımları öne doğru kavisli (konturlu) kalın ahşap askılar kullanılmalı.

Ahşap veya Kalın Plastik Askılar



Keten ve pamuk gibi doğal lifler nefes alır ancak kırışmaya çok meyillidir. Gömleklerinizi ütülü korumanın sırrı, düğmelerini ilikleyerek standart genişlikte bir ahşap veya kaliteli kalın plastik askıya asmaktır.

Çentikli Kadife Askılar



İnce askılı elbiseler, büstiyerler ve askılı bluzlar için en büyük kurtarıcı çentikli askılardır. Ancak bu çentiklerin sert plastikten olmaması, kıyafete zarar vermemesi için askının kadife kaplı olması tercih edilmeli.

Mandal Askılar veya Yatay Bar Askıları



Pantolonları saklarken kumaşın türü önemlidir. Klasik kumaş pantolonlar ütü çizgisinden katlanarak altı süngerli yatay bar askılarına asılabilir. Kot pantolonlar veya keten pantolonlar ise bel kısmından iz yapmayan koruyucu mandallı askılara asılarak boydan sallandırılabilir; bu yöntem kat izi oluşmasını engeller.

Koruyucu Silikon Mandallı Askılar



Etekleri gardıropta dik tutmanın en iyi yolu mandallı askılardır. Ancak metal veya sert plastik mandallar, özellikle suni deri, süet veya ince kumaşlarda geri dönüşü olmayan ezilme izleri bırakır. Bu tarz kumaşlar için mandal içi silikon veya yumuşak keçe pedlerle desteklenmiş askılar seçilmeli.