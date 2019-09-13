HABER

Kumaştan Hayaller Afyonlu çocuklara umut olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:11 | Son Güncelleme

DeFacto ve KAÇUV iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol imzalandı.

Kumaştan Hayaller Afyonlu çocuklara umut olacak

İSTANBUL,(DHA) - DeFacto ve KAÇUV iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol imzalandı. Proje kapsamında belirlenen mesleki teknik eğitim lisesi öğrencileri tarafından üretilecek ürünler DeFacto mağazalarına satışa sunulacak. Elde edilen gelirle KAÇUV projeleri desteklenecek.

Hazır giyim markası DeFacto ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle hayata geçirilen Kumaştan Hayaller projesi için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol imzalandı.

İmza törenine Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı, DeFacto Sosyal İşler Yöneticisi Mehmet Koyun ile il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri katıldı. Uzun soluklu ve sürdürülebilir yapıda oluşturulan Kumaştan Hayaller projesi kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İbrahim Evren Mesleki Teknik Anadolu Listesi öğrencilerine gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılacak. Ardından DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek.

“GENÇLERİMİZİN GELİŞİMİNE DESTEK OLUYORUZ”

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, “Kumaştan Hayaller projesi kanser tedavisi gören çocuklarımıza destek olmak üzere hayata geçirilmiş özel bir proje. Yardıma muhtaç kanser hastası çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda eğitime devam eden öğrencilerimizin sektörün ihtiyaç duyduğu temel yeterliliklere sahip mesleğin gerektirdiği genel ve özel bilgi birikimlerine sahip, sorumlu, nitelikli eleman gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu güzel ve anlamlı projenin hayata geçirilmesini sağlayan DeFacto yetkililerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışanlarına, proje içerisinde yer alacak öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“ATIL KUMAŞLAR ÇOCUKLARIMIZA UMUT OLUYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı, “Şirketlerin başarısı artık sadece ekonomik anlamda değil, içinde bulundukları topluma ve çevreye sağladıkları faydayla orantılı olarak ölçülüyor. DeFacto olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve ülkemizin ekonomik ve beşerî olarak kalkınması için her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirerek bu yöndeki girişimlere destek olmaya özen gösteriyoruz. Kumaştan Hayaller projesinin de bu anlamda örnek bir model oluşmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi çocuklarımız ve ailelerinin bu zorlu tedavi sürecindeki koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak adına kıymetli bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Fabrikalarımızdaki atıl kumaşlar gençlerimizin desteğiyle tedavisi süren çocuklarımıza umut oluyor. Gençlerimizin sayesinde Afyon’da attığımız bu umut tohumunun en kısa sürede yeşererek ülkemizin dört bir yanını saracağına inanıyorum. Kumaştan Hayaller projesini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kumaştan Hayaller Afyonlu çocuklara umut olacak

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Organlarıyla 3 kişiye hayat verecekOrganlarıyla 3 kişiye hayat verecek
Miryokefalon Zaferi’nin 843.yıldönümü Isparta’da törenlerle kutlanacakMiryokefalon Zaferi’nin 843.yıldönümü Isparta’da törenlerle kutlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.