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  4. Kümese girince büyük şok yaşadı! Tavukları çuvala doldurup böyle çaldılar

Kümese girince büyük şok yaşadı! Tavukları çuvala doldurup böyle çaldılar

19.12.2020 18:00 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir kümese giren hırsızlar, tavukları çuvallara koyup, alarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Otosansit mevkisinde bulunan bir iş yerinin önündeki kümeste meydana geldi.

TAVUKLARI ÇUVALA KOYUP KAÇTILAR

Ellerindeki çuvallarla kümese giren şüpheliler, kümesteki tavukları tek tek çuvallara koyup, alarak kaçtı. Sabah, kümes sahibi tavuklarının kümeste olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde, şüphelilerin kümese gelişleri ve kümesteki tavukları cep telefonlarının ışığı yardımıyla yakalayıp, çuvala koyduğu görülüyor.

(DHA)


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