HABER

Kumluca’da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Ömerbeleni mevkiinde çıkan yangını gören vatandaşlar hemen 177 Yangın İhbar Hattına haber verdi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Ömerbeleni mevkiinde çıkan yangını gören vatandaşlar hemen 177 Yangın İhbar Hattına haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Kumluca Orman işletme Müdürü Faik Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Yangın sezonu 31 Ekim’de sona erdi. Bölgemiz her şeye rağmen orman yangınları açısından hassas bir bölge. Ekiplerimizi çok hızlı bir şekilde organize ettik. Yangın büyümeden yerleşim alanlarına zarar vermeden önledik” dedi.
Yangının çıkış sebebi jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.

O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti
Bayrampaşa'da banka soyguncusunun vatandaşlar tarafından yakalanma anları kamerada (2)Bayrampaşa'da banka soyguncusunun vatandaşlar tarafından yakalanma anları kamerada (2)
2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisini yakarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Sevgilisini benzinle yakarak öldürmüştü! İşte o caninin ifadesi

Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Yıkıldılar

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı

Çok acı olay! Feryadı yürek dağladı

HDP önünde gerginlik! Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.