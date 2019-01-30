Kumluca’da tekneler alabora oldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bazı tekneler fırtınada alabora oldu.

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi’nde yaklaşık 50 teknenin bağlı bulunduğu Yapraklı Deresi’nde tekneler alabora oldu. Sabah saatlerinde devam eden etkili lodos fırtınası, Yapraklı Deresi’nin taşmasına neden oldu. Derede bulunan teknelerden bazıları alabora olurken, bir tekne de yan yattı.

