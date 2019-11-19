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Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 00:20 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili üzerine benzin dökülerek kundaklandı.

Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili üzerine benzin dökülerek kundaklandı. Olay anı, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
Olay, önceki gün Mahmutlu Mahallesi Kozan Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Sibel Mantaş'a ait 01 GS 307 plakalı otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Otomobil alev aldıktan sonra şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kundaklama anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kundaklanan otomobili söndürdü.
Kundaklamaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerasından eşkali uyan iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı

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