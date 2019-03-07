"Kundaktaki çocuğumu çadırda bırakıp işe giderdim"

Eşinin işçi olarak çalıştığını, bir gün Esed rejimi askerlerinin evlerini basarak eşini öldürdüğünü söyleyen Bekkur, "Mahalledeki diğer erkekleri de infaz ettiler. Daha sonra bombardıman başladı ve sınıra göç ettik. Kocam olmadan hayat çok zor. Şu an evin masrafı, çocukların eğitimi, hasta olunca doktora götürme hepsinin sorumluluğu bende artık." ifadelerini kullandı.

Bekkur, "Ben konfeksiyon mağazasında çalışıyordum. Sabah gidip 21.00 civarı dönerdim. Kundakta çocuğumu çadırda anneme bırakıp giderdim. Annem, bebeği emzirmem için diğer çocuklarımla iş yerine getirirdi. Patron kabul etmeyince işi bırakmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Çocukları babalarını sorunca ve kendisinden bir şeyler istediklerinde kahrolduğunu ifade eden Bekkur, "Dünya Kadınlar Günü'nü ne duyduk ne de biliriz. Hayat çok zor. Özellikle bu kış bizim için çok zor geçti. Çadırın bir bölümü yandı. Şimdi de su geçiriyor. Bir anne için en zor olan çocuklarını yalnız büyütmek. Kocası yanında olan kadınlara, onlara ve çocuklarına iyi bakmalarını tavsiye ederim." değerlendirmesini yaptı.

- "Eşim ve oğlum vefat ettikten sonra benim için önemli gün, bayram kalmadı"

İdlib'in Han Şeyhun ilçesinden dört çocuk annesi Um Muhammed de, Esed rejiminin bombardımanında 5 yıl önce eşini, daha sonra da bir oğlunu kaybettiğini söyledi.

Um Muhammed, "Eşimin ve oğlumun vefat ettiği günler, hayatımın en zor dönemiydi. Sonrasında hayat daha da güçleşti." dedi.

Yardımlarla hayatına devam ettiğini anlatan Um Muhammed, "Yetim çocuk için hayat çok zordur. Kıt kanaat yaşıyoruz. Eşim ve oğlum vefat ettikten sonra benim için önemli gün, bayram kalmadı." şeklinde konuştu.

Son bombardımandan sonra kızı ve eşinin de kendileriyle aynı çadırda kalmaya başladığını belirten Um Muhammed, "Üst üste uyuyoruz. Bu güçlükler arasında önemli günler aklımıza dahi gelmiyor." dedi.