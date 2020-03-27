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  4. Kur'an kurslarında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

Kur'an kurslarında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 18:21 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur'an kursları ve Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla eğitime verilen ara 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kur'an kurslarında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere ve eğitim merkezlerine gönderilen yazıda, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki hizmet içi eğitim ihtisas kursu, hazırlık ve ihtisas dönemlerindeki eğitimin, 30 Mart-3 Mayıs tarihlerinde uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılması istendi.

Ayrıca hafızlık yapan öğrencilerden temel öğretim, hafızlık eğitimi, hafızlık tekrar ve talim bölümlerine kayıtlı olanların eğitimlerinin de uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılması gerektiği ifade edilen yazıda, ihtiyaç odaklı ve 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarındaki öğrencilerin süreçten kopmaması için rehberlik çalışmaları yapılması gerektiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı Kovid-19

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