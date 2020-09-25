Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kur'an Kursu'nda çekildi. Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk’e hakaret eden Diyanet İşleri Başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver."

Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi. Diyanete bağlı kuran kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk’e hakaret eden Diyanet işleri başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver. pic.twitter.com/HHxxgeLjcV — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) September 25, 2020

"SORUŞTURMA AÇILDI"

Öztunç, daha sonra yaptığı paylaşımda da, "Az önce paylaştığım görüntünün ardından Kahramanmaraş Valimiz ve il müftümüz beni telefonla arayarak gerekli soruşturmayı hızlı bir şekilde açtıklarını belirttiler. Kahramanmaraş Valimiz ve İl Müftümüze teşekkür ediyorum. Bu çocuklar hepimizin." ifadelerini kullandı.

Az önce paylaştığım görüntünün ardından Kahramanmaraş Valimiz ve il müftümüz beni telefonla arayarak gerekli soruşturmayı hızlı bir şekilde açtıklarını belirttiler. Kahramanmaraş valimiz ve il müftümüze teşekkür ediyorum. Bu çocuklar hepimizin... — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) September 25, 2020

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım."