HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama

Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 23:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Kur'an kursunda bir çocuğun dövüldüğü görüntüler paylaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirterek konunun takipçisi olacağını bildirdi. Elbistan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da "Görüntülerin kursta yatılı kalan 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kur'an Kursu'nda çekildi. Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk’e hakaret eden Diyanet İşleri Başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver."

"SORUŞTURMA AÇILDI"

Öztunç, daha sonra yaptığı paylaşımda da, "Az önce paylaştığım görüntünün ardından Kahramanmaraş Valimiz ve il müftümüz beni telefonla arayarak gerekli soruşturmayı hızlı bir şekilde açtıklarını belirttiler. Kahramanmaraş Valimiz ve İl Müftümüze teşekkür ediyorum. Bu çocuklar hepimizin." ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım."

ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İlçedeki bir Kur'an kursuna ait bir odada meydana gelen şiddet olayına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, Elbistan Kaymakamlığı açıklama yaptı.

"Müftülüğümüze bağlı Bedirefendi Kur’an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur'an kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Feci kazada 11 yaşındaki Kevser'in acı ölümüFeci kazada 11 yaşındaki Kevser'in acı ölümü
22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar
Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Diğer Haberler
İstanbul’da PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul’da PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Başsavcılık'tan 17 yıl boyunca eşinden şiddet gören kadına ilişkin açıklama
17 yıl boyunca eşinden şiddet gördü! Başsavcılık'tan açıklama
Mersin'de otomobil çatıya düştü, sürücü yaralandı
Otomobil evin çatısına düştü!
Köpeğe işkence yaptı, savunmasıyla pes dedirtti
Köpeğe işkence yaptı, savunmasıyla pes dedirtti
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
Giriş-çıkış kapatıldı! Karantina kararı
Muğla'daki feci kazada 11 yaşındaki Kevser'in acı ölümü
Feci kazada 11 yaşındaki Kevser'in acı ölümü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.