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  4. Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip

Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip

10.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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Kural tanımaz hafriyat kamyonuna sağlık çalışanından 2 gün süren film gibi takip

Küçükçekmece'de kısıtlama günü yol kenarına kaçak döküm yapan hafriyat kamyonunu sürücüsünü 2 gün boyunca takibe alan sağlık çalışanı, onu polis ekiplerine yakalattı. Kamyonuyla ters yöne giren, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün kaçış anlarını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de geçen cumartesi günü bir hafriyat kamyonu yol kenarına kaçak döküm yaptı. O gün nöbetten dönen acil tıp teknisyeni kamyonu fark etti. Ertesi gün yine aynı noktaya giden sağlık çalışanı, aynı kamyonun kaçak döküm yaptığını görünce kamyonu yakalatmak için takibe aldı. Takip edildiğini fark eden sürücü kamyonuyla kaçmaya başladı. Kaçarken trafiği tehlikeye sokan sürüşler yaptı, hem kendisinin hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Aşırı hız yaptı, kaçmak için ters yöne girdi. Takip sırasında polisi de arayarak ihbarda bulunan, kaçış güzergahı hakkında bilgi veren vatandaş, o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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EHLİYETİNE EL KONULDU, KAMYON TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kamyon Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgut Özal Bulvarı tarafından durduruldu. Takipteki vatandaşın çektiği görüntüleri de izleyen polis ekipleri sürücü Bahattin Y.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, kamyonu trafikten men edildi, kısıtlamayı ihlal ettiği için de idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü trafik güvenliği ve düzenini tehlikeye düşürdüğünden dolayı adli işlem yapılmak üzere Halkalı Polis Merkezine götürüldü. Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri de kaçak döküm yapmaktan cezai işlem uyguladı. Döküm yapılan alanda da incelemeler yapan zabıta ekipleri hafriyatın temizlemesi için çalışma başlattı.

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DHA

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